Musicista lança livro sobre Dom Pedro I compositor na Capital

publicidade

A musicista e pesquisadora Rosana Lanzelotte lança o livro “Já raiou a Liberdade - D. Pedro I compositor e a música de seu tempo”, pela editora Capivara. A publicação, disponível em formato impresso e em e-book, focaliza a trajetória musical de D. Pedro I, autor do Hino da Independência. Praticante de diversos instrumentos musicais, esta faceta de compositor é desconhecida por muitos. O lançamento acontecerá na Livraria Banca do Livro, no Margs, em Porto Alegre, nesta quinta, 30 de novembro, a partir das 15h. Belo Horizonte e Brasília também vão receber noites de autógrafos, nos dias 2 e 6 de dezembro, respectivamente.

O livro é fruto de quatro anos de pesquisas sobre a trajetória e as obras de D. Pedro I, em bibliotecas do Brasil, França, Portugal e Áustria. Foram publicadas todas as obras musicais conhecidas de D. Pedro, gratuitamente disponíveis através do portal Musica Brasilis (https://musicabrasilis.org.br/), criado por Rosana em 2009. As obras foram editadas no âmbito do projeto Acervo Digital de Partituras Brasileiras, cujo objetivo é dar acesso livre e aberto a edições de 5 mil partituras de compositores brasileiros em domínio público através da web. “Um convite para conhecermos a trajetória do “rei-orquestra”, que dominava vários instrumentos e que compôs obras publicadas em Lisboa, Porto, Paris e Londres” explica Maurício Vicente Ferreira Júnior, historiador, Diretor do Museu Imperial.

O livro é um encontro entre a contemporaneidade e o passado. Se por um lado, o leitor pode ter acesso aos bastidores da história do país, por outro, ele se transforma em um leitor-ouvinte, uma vez que todas as obras musicais mencionadas podem ser ouvidas através de QR Codes que levam aos áudios e/ ou vídeos das composições. Dessa forma, a experiência da leitura ganha novos contornos. “Trata-se de um livro sobre música e História. Por isso, nada mais adequado do que sugerir que o leitor ouça os repertórios.”, conta a autora. “Escrito com graça, leveza e objetividade, o livro de Rosana Lanzelotte é uma biografia de D. Pedro I que foca em um dos aspectos que a historiografia tem tratado de forma secundária: sua produção musical”, diz Isabel Lustosa, historiadora e cientista política.

“Já raiou a Liberdade” coloca, a partir de estudos inéditos e aprofundados, a correta posição de D. Pedro I em nossa história, não apenas como um príncipe libertário, mas como um músico de elevado talento e pleno domínio do artesanato composicional. Também nos revela a densidade e qualidade técnica deste estudo-biografia, praticado por uma das maiores instrumentistas e conhecedora da realidade histórica e musical brasileira, Rosana Lanzelotte. Leitura obrigatória de todo interessado ou profissional da música deste país", declara o maestro e arranjador Júlio Medaglia.

O livro também é celebrado por musicólogos portugueses: "Rosana Lanzelotte tanto tem feito, como intérprete, pesquisadora e gestora cultural pela causa da redescoberta e da divulgação da música no Brasil, e aqui, mais uma vez, nos demonstra como o rigor e a profundidade da investigação podem conviver com o talento de uma excelente contadora de histórias”, comenta Rui Vieira Nery, da Universidade Nova de Lisboa.

SERVIÇO

Sessão de autógrafos

PORTO ALEGRE/RS

quinta, 30/11, às 15 horas

Livraria Banca do Livro - Margs

Praça da Alfândega, s/nº

Centro Histórico

BELO HORIZONTE/MG

sábado, 2/12, às 11h

Livraria da Rua

R. Antônio de Albuquerque, 913

Funcionários

BRASÍLIA/DF

quarta, 6/12, às 19 horas

Livraria da Travessa

CASAPARK - SGCV/Sul Lote 22 - 4A

FICHA TÉCNICA

Detalhes do Livro: "Já Raiou a Liberdade"

Editora: Capivara; 1ª edição (15 agosto 2023)

Idioma: Português

224 páginas (capa dura) | 140 ilustrações

Dimensões:‎ 21 x 25 cm