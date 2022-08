Não é só Simone e Simaria: relembre outras duplas sertanejas que já brigaram entre si

publicidade

Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla sertaneja na última quinta-feira (18). A separação das irmãs aconteceu após meses de polêmica. A treta veio a público com uma briga nos bastidores de um programa, agravou-se com um atraso para um show e explodiu após Simaria dar uma entrevista em que criticou a irmã. Após isso, a cantora se afastou dos palcos e Simone assumiu os compromissos do duo. Porém, as artistas não foram a única dupla que já brigou entre si.

Há algum tempo, Zezé Di Camargo e Luciano se dedicam às respectivas carreiras solo, mas em nenhum momento oficializaram o fim da dupla. Porém, há boatos de que os dois filhos de Francisco vão se separar desde 2011, quando brigaram antes de um show e chegaram a anunciar o fim da dupla, mas voltaram atrás. Dez anos depois, surgiu uma nova polêmica com o lançamento da série documental É o Amor. Zezé disse que tem uma "história maior para contar", já Luciano não autorizou que a imagem dele fosse usada no projeto.

Victor e Leo não tiveram uma briga entre si, mas também se afastaram da dupla sertaneja após uma grande polêmica. Em 2018, Victor Chaves foi acusado de agressão pela ex-mulher, Poliana Bagatini. O cantor foi condenado pela Justiça e os irmãos seguem carreira solo desde então.

Bruno e Marrone continuam juntos, mas isso não quer dizer que eles estão longe de brigas e polêmicas. Em 2020, Bruno bebeu demais em uma live e abandonou a transmissão ao vivo. Depois, Marrone declarou que já pensou em encerrar a dupla. "Ele passa dos limites, com certeza. Mas Deus me deu esse equilíbrio mental e espiritual para eu poder me conter ali na hora, deixar rolar e ficar no meu canto, segurando as pontas", disse o cantor. Neste ano, em entrevista ao R7, Bruno admitiu exagerar no álcool ocasionalmente. "De vez em quando, a gente realmente excede. Errar todo mundo erra", falou.

Gian e Giovani voltaram aos palcos em 2018, cerca de três anos depois de anunciarem o fim da parceria. Em 2014, Giovani fez uma publicação nas redes sociais dizendo que havia sido agredido pelo irmão. "Me jogou no chão, me deu chutes nas partes baixas e muito soco na barriga", narrou na época. Quando decidiram retomar os trabalhos em conjunto, disseram que já tinham se resolvido e que o ocorrido não passou de uma "briga de irmão".

Apesar de terem passado por diversas pausas na trajetória da dupla, Rick e Renner seguem juntos. A separação mais recente aconteceu em 2015, quando Renner se envolveu em um acidente de carro quando estava embriagado. Após quase três anos afastados, eles anunciaram o retorno da dupla sertaneja em 2018.

Christian e Ralf anunciaram a separação definitiva em 2021, quase 40 anos depois do começo da dupla. A primeira vez que eles se afastaram do duo e se dedicaram à carreira solo foi em 2000, mas voltaram a trabalhar juntos no ano seguinte.