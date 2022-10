“Não Há Mar” acontece no Teatro de Arena neste sábado (22), às 20h

publicidade

Neste sábado, dia 22, às 20h, acontece a peça teatral “Não Há Mar” com o grupo “Teatro Por Que Não?”, no Teatro de Arena (av. Borges de Medeiros, 835, Porto Alegre). Restam poucos ingressos no site do Instituto Ling. O evento faz parte do "ATO2022 - Circuito de Artes Cênicas".

O grupo santa-mariense “Teatro Por Que Não?” apresenta o espetáculo “Não Há Mar”, com direção de Felipe Martinez. A peça apresenta dois personagens buscando dentro de si as respostas para perguntas sobre problemas que parecem distantes. A tristeza, feito água do mar, é uma presença viva em corpos onde se faz transbordar. Uma peça sobre tempos de pandemia e isolamento. Um teatral ensaio sobre depressão e a angústia de pertencer a um mundo doente.