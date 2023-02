Nando Reis, Bala Desejo e Martins participam do novo EP da Orquestra Frevo do Mundo

publicidade

A ideia central da Orquestra Frevo do Mundo é propor uma abordagem pop e inovadora ao mais celebrado gênero da música popular pernambucana para que possa transcender fronteiras, alcançar outros públicos e seguir tocando além do período carnavalesco. Os idealizadores do projeto, Pupillo e Marcelo Soares, sempre tiveram a convicção de que essa meta só seria atingida se eles trouxessem a bordo artistas de diferentes cenas e estilos. Partindo dessa premissa, o EP "Orquestra Frevo do Mundo - Vol. 2" traz as inestimáveis colaborações de Nando Reis, Bala Desejo e Martins.

Na hora de pesquisar repertório, Pupillo e Marcelo Soares buscaram canções com características específicas e potencial para extrapolar o ambiente do Carnaval. A escolhida para apresentar o novo trabalho foi "Energia". Com lançamento marcado para esta sexta-feira, a releitura da música escrita por Lula Queiroga conta com Martins no vocal. Frequentemente apontado como destaque da nova geração da música pernambucana, o cantor de timbre inconfundível entrega uma interpretação extremamente delicada.

"O frevo se renova pelo diálogo com outras estéticas musicais, é esse o caminho que o nosso projeto aponta. Demos uma roupagem mais moderna à música, com a voz suave do Martins e tudo mais, porém decidimos manter os metais tradicionais do frevo como uma forma de reverenciar a versão gravada pela Elba Ramalho nos anos 1980, que permanece viva na memória do povo até hoje" - comenta Soares.

O time de músicos que acompanha Martins é formado por Bráulio Araújo (baixo), Guri Assis (guitarra), Léo Mendes (violão), Limma (teclado), Fabinho Costa (trompete), Nilsinho Amarante (trombone), Spok (sax alto e tenor) e o onipresente Pupillo, que além de comandar a produção com a habitual categoria, tocou percussão e programou os beats eletrônicos. Os arranjos de metais foram escritos por Nilsinho Amarante.

As outras duas faixas que completam a tracklist são: "Não Existe Pecado ao Sul do Equador" (Chico Buarque/Ruy Guerra), que traz a interpretação de Nando Reis, e "Chão da Praça" (Moraes Moreira/Fausto Nilo), com a participação da banda carioca Bala Desejo.

"Orquestra Frevo do Mundo - Vol. 2" chegará no mercado durante o mês de fevereiro através da parceria entre os selos Muzak Musik e Pupillo Música.