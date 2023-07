"Napoleão", com Joaquin Phoenix, ganha trailer; confira

publicidade

A Sony Pictures divulgou o trailer inédito de "Napoleão" nesta segunda-feira, dia 10. Ridley Scott, o aclamado diretor de "Gladiador" (2000), está na direção do épico, que conta com o vencedor do Oscar Joaquin Phoenix no papel de Napoleão Bonaparte. O longa chega aos cinemas brasileiros em 23 de novembro deste ano.

O filme é um épico de ação que traz um olhar pessoal e original da ascensão e queda do imperador francês Napoleão Bonaparte, uma das figuras públicas mais famosas da história mundial. Táticas militares e políticas visionárias são embaladas pelo seu amor volátil e viciante por Josefina, interpretada por Vanessa Kirby.



“Napoleão” tem direção de Ridley Scott, cineasta que marcou gerações com “Alien” (1979) e “Blade Runner” (1982). O roteiro é de David Scarpa, que assina produções como o filme “A Última Fortaleza" (2001) e a série “O Homem do Castelo Alto” (2019).



A produção captura a incansável jornada de Bonaparte pelo poder, a partir de sua relação viciante e volátil com seu verdadeiro amor, Josefina, mostrando suas táticas militares e políticas visionárias em algumas das mais dinâmicas sequências de batalhas já filmadas.

Veja o trailer:

Veja cartaz: