Natal com concertos, recitais e espetáculos

O mês de dezembro sempre vem recheado de concertos, recitais e espetáculos com temática natalina. Abaixo uma lista de eventos que serão realizados pelo Rio Grande do Sul, começando nesta quinta-feira, dia 1º, em Guaíba, com show gratuito de Marcello Caminha, e encerrando, em Porto Alegre, com concerto do renomado maestro João Carlos Martins, no dia 23, no Araújo Vianna.

Guaíba

Marcello Caminha apresenta “Natal em Cordas” neste 1º de dezembro no CTG Gomes Jardim (Rua Santa Maria 2050), a partir das 19h. No repertório estão clássicos natalinos, releituras e composições autorais. Além do violonista, estarão no palco Caio Maurente (baixo), Rhuan de Moura (bateria) e Matheus Kleber (piano). Gratuito.

Campo Bom

A cidade de Campo Bom contará com uma programação cultural, de 2 a 23 dezembro, no Largo Irmãos Vetter. Entre os principais destaques estão os shows da banda Raça Negra e da dupla sertaneja Lucas & Felipe. Também haverá apresentação da Vera Loca, Cia Show e Wilson Paim. As atrações locais são Last Fun, Vinni, Murilo e Lara, Cia Ideal, Jamil Show e Tridecanto. Na lista de espetáculos teatrais “A Máquina do Tempo”, “O Natal de Natanael” e “Trovadores de Natal”. Neste sábado, dia 3, a abertura será com chegada do Papai Noel.

A casa do Papai Noel estará aberta para visitação de quinta a domingo, no andar térreo do Espaço Cultural Dr. Liberato (antiga estação férrea). Sempre as sextas-feiras a atração será o Coral nas Janelas da antiga estação e a fanfarra de natal na área coberta do Largo.

Lajeado

A Orquestra Gustavo Adolfo Univates promove um Concerto Natalino, na quarta-feira, dia 7 de dezembro, no Teatro Univates, com a participação da Orquestra Base do Centro de Educação Básica Gustavo Adolfo. Com participação do Papai Noel e números de dança e canto coral. O evento gratuito acontece às 15h e às 20h. A sessão das 15h é destinada a estudantes e professores de escolas do município de Lajeado. Os ingressos para ambas as sessões podem ser retirados no ponto de venda, localizado no saguão da Biblioteca Univates, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h30min, sem fechar ao meio-dia..

Novo Hamburgo

Movimento Coral Feevale realiza o 10º Concerto de Natal no Teatro Feevale (ERS-239, 2755), no dia 10 de dezembro, às 20h. O programa apresentará músicas diversificadas com temáticas natalinas e canções populares nacionais e internacionais, e será executado pelos coros Canto e Vida, Unicanto Feevale, Coro de Câmara Feevalee Grupo Instrumental Feevale. A apresentação conta, ainda, com o grupo convidado UPA!, com regência de Federico Trindade, também regente do Movimento Coral Feevale. O concerto é aberto à comunidade e a retirada dos ingressos já pode ser feita, no limite de quatro por pessoa, no site do Teatro. Solicita-se a doação de 1kg de alimento não perecível no acesso ao evento.

Nova Petrópolis

O espetáculo natalino “Korvatunturi” será apresentado dia 17 de dezembro, às 20h30min, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. Os artistas se revezam em cena com números de acrobacia, malabarismo, música, teatro e técnicas circenses. Essa é a primeira vez que o espetáculo natalino chega a Nova Petrópolis. O espetáculo conta com uma história cativante que mostra os verdadeiros valores da vida e leva o espectador a um reencontro com os sentimentos de amizade, alegria, solidariedade e amor. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos pela Sympla.

Porto Alegre

Orquestra Lux Sonora

Concerto beneficente de Natal na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943), com a Orquestra Lux Sonora, no dia 9 de dezembro, às 19h30min. O ingresso é um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo, que será destinado ao projeto “Mão de Mães”, mantido pelo grupo de teatro, música e literatura Cuidado Que Mancha. Serão apresentadas composições desde o período barroco até as canções mais atuais com orquestra e vozes. Transmissão pelo canal da Fundação Ecarta no YouTube.

Mundo Bita

O fenômeno infantil Mundo Bita apresenta, “Show do Bita – Especial de Natal”, no dia 10 de dezembro, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), às 14h30min. Com cerca de 80 minutos de duração, o espetáculo tem um repertório de 20 canções, contemplando todos os álbuns da animação, com o objetivo de incentivar as crianças e suas famílias a explorarem a criatividade, com música e alegria. Os ingressos estão disponíveis em uhuu.com e na bilheteria do teatro.

Alvaro Siviero

O pianista Alvaro Siviero faz recital, no dia 13 de dezembro, às 21h, no Teatro Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). O Recital das Famílias reúne grandes clássicos de Beethoven, Chopin e Lódz, além de obras alusivas ao período do Natal. “Quero transformar o teatro numa grande sala de estar e conversar com as famílias. Espero que as pessoas apreciem as obras não somente pelo formato estético, mas também intelectual. Quero que elas conheçam as obras”, afirma Siviero. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Bourbon Country ou pelo site Uhuu.

João Carlos Martins

O maestro João Carlos Martins fará um concerto no Auditório Araújo Vianna, no dia 23 de dezembro, às 20h, com o convidado Jean William (tenor). O espetáculo foi criado especialmente para celebrar o Natal. Ingressos já à venda aqui.