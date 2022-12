Natal em Concerto com a Orquestra Theatro São Pedro

publicidade

A Orquestra Theatro São Pedro apresenta “Natal em Concerto”, o último concerto da série Theatro São Pedro do ano, nesta terça-feira, dia 20 de dezembro, às 20h, no Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/n). Com regência do maestro Evandro Matté, a orquestra recebe as cantoras Débora Faustino e Gabrielle Fleck como solistas especiais, além da participação especial do Coral Porto Alegre.No programa, obras de Mozart, Puccini, Handel, entre outros. Os arranjos são de Alexandre Ostrovski.

Os ingressos são gratuitos mediante 2kg de alimentos não perecíveis (distribuídos no dia do espetáculo na recepção do Multipalco a partir das 13h30).

Cantoras

A soprano é formada em Bacharel em Música pela (UFRGS), em 2011. No início de 2013 fez o seu debut no Carnegie Hall, sob a direção do maestro Linus Lerner, como solista na peça “The Mass of Children”, de John Rutter. Em 2017, a soprano passou a integrar o grupo do Opera Studio do Theatro Municipal de São Paulo, onde teve a oportunidade de ser doppione de Pamina em “Die Zauberflöte” e fez aparições no espetáculo João de Barro para Crianças como Chapeuzinho Vermelho. A soprano esteve também na Alemanha em 2018 para interpretar Papagena em “Die Zauberflöte” e no México dando vida à personagem Micaëla, em “Carmen”. Ela foi a vencedora do 1º lugar e prêmio Concurso Maria Callas 2023 no concurso de canto Zola Amaro para cantoras líricas em Porto Alegre e 2º no concurso de canto Natércia Lopes.

Gabrielle Fleck é graduada em Artes Cênicas pelo Conservatório Tisch da Universidade de Nova Iorque e formada em teatro musical na escola Walnut Hill School for the Arts, em Boston. A atriz está no elenco da série "Chuteira Preta", na Amazon Prime, e do longa-metragem "Fátima", gravado em Portugal, com Sônia Braga e Harvey Keitel.