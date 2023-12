"Nefarious" chegará à plataforma Univer Vídeo

publicidade

A partir do dia 9 de dezembro, o filme "Nefarious" chega à plataforma Univer Vídeo. Sucesso nos Estados Unidos, o filme foi considerado um dos mais realistas ao retratar possessão demoníaca e como o diabo tem agido nos dias atuais, de maneira invisível.

Com direção e roteiro de Chuck Konzelman e Cary Solomon (EUA), o filme conta a história de um assassino em série que, no dia da sua execução, é submetido a uma avaliação psiquiátrica, quando afirma ser um demônio e que, antes do fim da sessão, o psiquiatra cometerá três homicídios.

Nefarious recebeu uma pontuação de audiência de 97% no Rotten Tomatoes, site americano de críticas de cinema. Apenas no primeiro fim de semana de seu lançamento, Nefarious arrecadou U$1,3 milhão, apesar de ter sido exibido apenas em 933 cinemas nos Estados Unidos.

O filme estará disponível em 3 idiomas (Português, Inglês e Espanhol) com exclusividade para assinantes do Univer Vídeo no Brasil, Portugal, Bélgica, Holanda,

Luxemburgo, África do Sul, Moçambique e Angola. Para os demais países da América Latina, estará disponível a partir de 1º de fevereiro de 2024.

Confira o trailer do filme abaixo: