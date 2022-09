Netflix anuncia nova versão de "Teletubbies"

publicidade

A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 7, que Teletubbies, personagens que fizeram sucesso com o público infantil no início do século, ganhará uma nova versão. A volta de Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po será em 14 de novembro, com 26 episódios.

Uma das novidades da versão em inglês será a narração, que ficará a cargo do comediante Tituss Burgess, indicado a quatro Emmys por seu trabalho em Unbreakable Kimmy Schmidt (2015-2019). Ele também foi nomeado ao Oscar da TV mais duas vezes: pelo especial interativo Kimmy x Reverendo (2020) e por sua performance de voz na animação Central Park.

"O quarteto voltará reimaginado e repaginado para os dias de hoje. E todos os episódios virão acompanhados pelo Tummy Tales, um quadro só com músicas originais que vão deixar a família inteira dançando!", disse a plataforma de streaming em comunicado à imprensa.

Rachelle Beinart, Rebecca Hyland, Nick Chee Ping Kellington e Jeremiah Krage terão a função de viver os Teletubbies na nova versão. A missão não é das mais fáceis: Nikki Smedley, que fez a Laa-Laa no programa original, revelou em sua autobiografia que recebia cartas com conteúdo sexual e perturbador de homens adultos que assistiam à série.

A versão original de Teletubbies foi exibida pela BBC britânica entre 1997 e 2001 e rapidamente se tornou um fenômeno mundial. Uma nova adaptação foi feita entre 2015 e 2018, mas não repetiu o sucesso da original.