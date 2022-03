Netflix anuncia suspensão completa dos serviços na Rússia por conta de guerra contra a Ucrânia

publicidade

A Netflix anunciou a suspensão de seus serviços em território russo, por conta da guerra com a Ucrânia. A plataforma de streaming já havia interrompido a produção de pelo menos quatro produções originais da Rússia, entre filmes e séries, que seriam lançados nos próximos meses.

Entre as produções afetadas pela decisão está Anna K, primeira série original russa da Netflix, que adapta a história do clássico Anna Karenina, de Leo Tolstoy. O programa já estava pronto e não há informações sobre o que será feito com ele.

A série é protagonizada pela atriz Svetlana Khodchenkova, que já participou de sucessos como "O Espião que Sabia Demais", "Wolverine: Imortal" e premiada pelo filme "Mala Moskwa".

A Netflix se junta a outras empresas gigantes do entretenimento que anunciaram algum tipo de bloqueio na Rússia, como Disney, Warner Bros. Pictures e Sony Pictures.