Netflix em abril: veja filmes e séries que vão estrear na plataforma

Vira o mês e todo mundo quer saber: o que vai estrear em abril na Netflix? É bom adiantar que, para os fãs de comédia nacional, tem a estreia no serviço de streaming do humor de Rodrigo Sant'Anna. O ator traz para a gigante Netflix mais uma garantia de riso solto: Dona Isadir, a protagonista da sitcom A Sogra Que Te Pariu, que entra no catálogo dia 13 de abril.

Outro destaque da Netflix para este mês é o encerramento da séria Ozark. A segunda parte da quarta e última temporada da série dramática estreia no dia 29 de abril. Por falar em finais, também tem a estreia da última temporada de Better Call Saul, no dia 19 de abril.

Para quem curte um cineminha em casa, a Netflix coloca em seu catálogo o filme Bohemian Rhapsody, que estará disponível a partir do dia 30 de abril. O longa acompanha a trajetória de Freddie Mercury rumo ao estrelato com o Queen.

Adolescentes podem curtir o filme holandês Capitã Nova, sobre uma mulher que viaja no tempo e volta a ter 12 anos de idade.

Confira o que chega em abril na Netflix

Séries

1/4 - The Home Edit - A Arte de Organizar: Temporada 2

Clea e Joanna estão de volta, prontas para falar um pouco mais sobre elas mesmas e, claro, organizar a bagunça dos famosos e de gente como a gente.

8/4 - Disque Prazer

Na Amsterdã dos anos 1980, uma estudante ambiciosa descobre uma nova carreira por acaso: atendente de um serviço de telessexo criado por dois irmãos bem diferentes.

8/4 - Elite: Temporada 5

Nesta escola, todo aluno tem um segredo e cada semestre traz uma nova vítima e um novo mistério.

12/4 - No Xadrez

Diretora de uma prisão feminina, Laura Willis retrata os altos e baixos da vida atrás das grades nesta irreverente série de humor ácido.

13/4 - A Sogra Que Te Pariu

Dona Isadir (Rodrigo Sant’Anna) se muda para a casa do seu filho durante a pandemia e vai fazer de tudo para atrapalhar a relação dele com a esposa. Muita confusão e risadas estão garantidas!

15/4 - Os Herdeiros da Terra

O jovem Hugo Llor se esforça para vencer na vida na Barcelona do século XIV e faz de tudo para cumprir a promessa que fez à família Estanyol.

15/4 - Anatomia de um Escândalo

A vida privilegiada de Sophie (Sienna Miller) como esposa de um político poderoso começa a desmoronar depois que um escândalo vem à tona e ele é acusado de um crime chocante.

15/4 - DC's Legends of Tomorrow - Temporada 6

Sara desaparece e uma fanática por teorias da conspiração se junta à equipe. As Lendas viajam pelo tempo e espaço para salvar o mundo de invasores alienígenas.

19/4 - Better Call Saul: Temporada 6

Esta série vencedora do Emmy volta para sua sexta (e última) temporada.

20/4 - Boneca Russa: Temporada 2

Depois de encarar a noite mais insana de suas vidas (repetidamente), Nadia (Natasha Lyonne) e Alan (Charlie Barnett) vivem outra aventura existencial que vira o mundo deles de cabeça para baixo.

20/4 - Coração Marcado

Um homem quer se vingar da organização de tráfico de órgãos que matou a esposa dele, mas acaba se envolvendo com a mulher que recebeu o coração dela.

22/4 - Heartstopper

Ao enfrentar os desafios da escola e do amor, os adolescentes Charlie e Nick descobrem que sua amizade improvável pode ser algo mais. Inspirada nos quadrinhos de Alice Oseman.

22/4 - Sunset - Milha de Ouro: Temporada 5

Novos amores. Velhos inimigos. Um novo rosto. Com o mercado de luxo em alta, a competição pega fogo entre os corretores. Quem vencerá e quem sucumbirá?

29/4 - Ozark: Temporada 4 - Parte 2

Rodeados por ameaças, Marty (Jason Bateman) e Wendy (Laura Linney) lutam para manter o cartel, o FBI e os filhos contentes enquanto tentam recuperar as próprias vidas.

Filmes

1/4 - Eternamente Demais pra Mim

A vida de Marta corre perigo após a cirurgia, justo quando encontra o amor verdadeiro. Será que dá para superar os segredos e as surpresas do destino?

8/4 - Metal Lords

O plano dos excluídos Hunter e Kevin está claro: tocar heavy metal, vencer o concurso e conquistar a admiração de todos. Será que eles conseguem.

8/4 - Ainda Estou Aqui

Uma adolescente perde o amor de sua vida em um acidente trágico. Arrasada, ela começa a achar que ele está mandando sinais do outro mundo.

8/4 - As Garotas de Cristal

Sentindo a imensa pressão do papel principal, uma bailarina faz amizade com uma colega, e as duas criam um mundo só delas, longe da realidade.

Documentários e Especiais

7/4 - De Volta ao Espaço

Elon Musk e os engenheiros da SpaceX tentam levar astronautas da NASA de volta à Estação Espacial Internacional e revolucionar as viagens espaciais.

19/4- Abercrombie & Fitch: Ascensão e Queda

Este documentário mostra o reinado da A&F na cultura pop na virada do milênio e como a marca prosperou por meio da exclusão.

27/4 - O Mistério de Marilyn Monroe: Gravações Inéditas

Neste documentário, um autor examina a misteriosa morte de Marilyn Monroe, compartilhando entrevistas de áudio com pessoas conhecidas da atriz.

Crianças e família

1/4 - Capitã Nova

Uma piloto de caça de um futuro devastado volta no tempo e se transforma em sua versão mais jovem para tentar evitar um desastre mundial.

8/4 - Ovos Verdes e Presunto: Temporada 2

Um segredo, um mistério não resolvido, um recomeço e espiões! Prepare-se para muita diversão e aventura na segunda temporada desta série inspirada no livro do Dr. Seuss.

2/4 - Mistérios Animais

Os agentes especiais Sam e Kit viajam pelo mundo para investigar fatos científicos e desvendar mistérios do mundo animal usando gadgets maneiros.

19/4 - Battle Kitty

Nessa aventura animada interativa de Matt Layzell, Kitty tem que derrotar todos os monstros da Ilha da Batalha para alcançar a vitória.

28/4 - As Crônicas de Usagi: O Coelho Samurai

Um coelho aspirante a samurai e seus novos amigos guerreiros se unem para proteger a cidade contra monstros, ninjas, gangues e alienígenas.

29/4 - Série Grandes Jornadas Pokémon: Parte 2

Goh e Ash continuam suas pesquisas, e Goh entra no Projeto Mew só que Mew não é o único Pokémon mítico!