Netflix lança novos episódios da série 'Lupin' em 5 de outubro

A terceira leva de episódios de 'Lupin' chega à Netflix no dia 5 de outubro, para deleite de sua legião de fãs ao redor do mundo. Afinal, a primeira temporada da série foi vista por cerca de 70 milhões de famílias e a segunda, por mais de 50 milhões. A história é livremente inspirada nas aventuras do personagem Arsène Lupin, criado pelo escritor francês Maurice Leblanc no início do século 20.

Pouco se sabe sobre o que será exibido. De certo mesmo, há que o atlético e versátil Omar Sy volta a interpretar o refinado larápio e mestre dos disfarces Assane Diop, que causou uma verdadeira revolução em Paris nos capítulos anteriores Seu mais novo aliado, o inspetor Youssef Guedira (Soufiane Guerrab), também retorna à trama, que apresenta um roubo mirabolante orquestrado por Diop. Desta vez, de uma pérola raríssima.

Na segunda parte dessa aventura cerebral e cheia de ação viu-se um Diop muito mais vingativo e enfurecido. Agora, porém, ele resolve dar um tempo e até se afastar de Paris e da família. Antes impulsivo e imprudente, Assane desaparece depois de colocar em risco a vida do próprio filho, Raoul (Etan Simon). E não se pode esquecer um detalhe: Diop ainda é o homem mais procurado da França.

As mudanças, no entanto, não significam que o protagonista tenha abandonado a vingança contra o milionário influente e inescrupuloso Hubert Pellegrini (Hervé Pierre), que foi responsável pela morte do pai de Assane. Mas o cocriador e roteirista George Kay revelou ao jornal espanhol 'Metro' que a nova temporada "não será tão centrada em Pellegrini". À revista britânica 'Radio Times', Kay não poupou elogios a Omar Sy, reforçando que o ator é um dos grandes responsáveis pelo sucesso de 'Lupin'. "Ele é muito colaborativo e engenhoso no que diz respeito aos roteiros dos episódios", afirmou. De fato, o francês está bem à vontade no papel, que parece ter sido feito exclusivamente para ele.

Confira o trailer da terceira temporada: