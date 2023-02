Netflix: lançamentos de fevereiro

publicidade

Os lançamentos da Netflix em fevereiro de 2023 traz entre os destaques as séries "You", sobre um psicopata, e "Outer Banks", trama de aventura. Entre os filmes, a comédia romântica "Na Sua Casa ou na Minha?", estrelada por Ashton Kutcher e Reese Witherspoon. Há também o documentário do humorista Whinderson Nunes.

Séries

02/02 - Freeridge - 1ª Temporada

03/02 - Classes - 1ª Temporada

09/02 - You - 4ª Temporada / 1° Parte

10/02 - Love is Blind: Where Are They Now? - 4ª Temporada

10/02 - Love to Hate You - 1ª Temporada

14/02 - Match Perfeito - 1ª Temporada

15/02 - Sem Filtro - 1ª Temporada

15/02 - As Leis de Lidia Poët - 1ª Temporada

15/02 - Red Rose - 1ª Temporada

16/02 - Família Upshaw - 3ª Temporada

17/02 - Submundo do Crime - 2ª Temporada

22/02 - Três Vidas - 1ª Temporada

22/02 - The Walking Dead - 11ª Temporada

23/02 - Outer Banks - 3ª Temporada

24/02 - De Quem Estamos Fugindo? - 1ª Temporada

28/02 - Brincando com Fogo: Alemanha - 1ª Temporada

Filmes

03/02 - Destemida

08/02 - Simonal

09/02 - Querido David

10/02 - Na Sua Casa ou na Minha?

10/02 - 10 Dias de um Homem Bom

14/02 - Re/Member

23/02 - Meu Nome é Chihiro

24/02 - Fantasma e CIA

25/02 - Bad Boys Para Sempre

25/02 - Adoráveis Mulheres

Documentários e especiais

08/02 - Bill Russell: Lenda da NBA

15/02 - Rainhas Africanas: Nzinga

19/02 - Whindersson Nunes: Isso não é um culto

22/02 - Escândalos e Assassinatos na Família Murdaugh

24/02 - F1: Dirigir para Viver - 5ª Temporada

Produções infantis

09/02 - O Meu Pai é um Caçador de Recompensas! - 1ª Temporada

16/02 - Thomas e Seus Amigos: Trens a Todo Vapor - 2ª Temporada

23/02 - That Girl Lay Lay - 2ª Temporada

24/02 - O Curioso Mundo de James - 2ª Temporada