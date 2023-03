Netflix retoma produção de filme com Will Smith um ano após tapa no Oscar

publicidade

A Netflix sinalizou a continuação da produção do filme "Fast and Loose", estrelado por Will Smith. A decisão vem após um ano do tapa que o ator deu no humorista Chris Rock durante a cerimônia do Oscar, em 2022, quando este fez uma piada inapropriada sobre a aparência da mulher do Smith, Jada. As informações são da Variety.

A produção havia sido paralisada quase um mês depois do que aconteceu na cerimônia do Oscar. Sem data de estreia, o filme também não tem um diretor. David Leitch deixou o projeto antes mesmo do episódio entre o ator e o humorista.

A decisão de retomar a produção só foi definida pela Netflix após a Sony anunciar "Bad Boys 4", ainda segundo a publicação. "Fast and Loose" é sobre a história de um chefão do crime que, após sofrer um ataque, perde a memória.

