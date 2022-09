Netflix revela sua programação no "Tudum 2022"

publicidade

O grande evento "Tudum" será para a Netflix anunciar a data de estreia de "Wandinha", revalada por Jenna Ortegao; mostrar o novo trailer de "Enola Holmes 2", apresentado pela atriz Millie Bobby Brown, além de mostrar os erros de gravação e cenas inéditas da 4ª temporada de "Stranger Things", com participação do elenco, que responderá perguntas de fãs .

Também serão divulgadas novidades da 3ª temporada de "The Witcher"; de "1899", nova série dos criadores de "Dark". Ninguém menos do que a poderosa Shonda Rhimes apresenta a protagonista de "Queen Charlotte", India Amarteifio, e mostra uma prévia da série derivada de "Bridgerton". As primeiras informações de "Berlin", futuro spinoff de "La Casa De Papel", com Alex Pina e Pedro Alonso.

A plataforma promove evento online, neste sábado, dia 24, às 14h (horário de Brasília), no YouTube. Contagem regressiva no site: https://www.netflix.com/tudum/global-event-pt.

Confira a programação oficial:

Trailer de "Enola Holmes 2", apresentado pela protagonista Millie Bobby Brown

Shonda Rhimes apresenta a protagonista de "Queen Charlotte", India Amarteifio, e mostra uma prévia da série derivada de "Bridgerton"

Prévia da 2ª temporada de "Sombra e Ossos", apresentada pelo elenco

Cena inédita e data de estreia de "Wandinha", apresentadas por Jenna Ortega

Trailer da 4ª temporada de "Manifest", apresentada por Melissa Roxberg e Josh Dallas

Cena inédita de "Terra dos Sonhos", apresentada por Jason Momoa

Bastidores e erros de filmagens de "The Umbrella Academy", assistido pelos astros da série

Bastidores da nova animação de "Pinóquio", apresentada pelo co-diretor Guillermo Del Toro

Anúncio de nova série com "Noah Centineo"

Vídeo de bastidores de "Carga Máxima", com Sheron Menezzes, Thiago Martins e Milhem Cortaz

Novidades da 3ª temporada de "The Witcher", apresentada por Henry Cavill com um vídeo de bastidores com Anya Chalotra e Freya Allen

1899, novo thriller dos showrunners de "Dark", revelará um segredo

Prévia da 3ª temporada de Lupin

Cena inédita de "Glass Onion: Um Mistério Knives Out", apresentada pelo diretor Rian Johnson

Erros de gravação e cenas inéditas da 4ª temporada de "Stranger Things", apresentada pelo elenco - que responderá perguntas de fãs

Trailer e data de estreia de "The Watcher", do Ryan Murphy, com Naomi Watts, Bobby Cannavale, Margo Martindale, Mia Farrow no elenco

Primeiras informações de "Berlin", futuro spinoff de "La Casa De Papel", com Alex Pina e Pedro Alonso

"Depois do Universo", filme com Henrique Zaga e Giulia Be, ganha trailer

Ainda, o evento contará com participações do elenco de "The Old Guard 2", "Resgate 2", "A Escola Do Bem E Do Mal", "Round 6", "Outer Banks", "Bridgerton Temporada 3", "Emily Em Paris", "The Witcher: Blood Origin".

As novidades serão lançadas em 4 fases durante o fim de semana:

Às 23h, horário de Brasília, no dia 23 de setembro haverá um bloco dedicado às produções da Coreia;

Às 2h30min, horário de Brasília, no dia 24 de setembro, um bloco dedicado às produções da Índia;

Às 14h, horário de Brasília, no dia 24 de setembro, o bloco dedicado às produções dos EUA, Europa e América Latina, incluindo destaques do Brasil;