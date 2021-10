Netflix superou expectativas no terceiro trimestre com 4,4 milhões de novos assinantes

publicidade

A Netflix superou as expectativas do mercado no terceiro trimestre em receita e lucro, e encerrou o período com 4,4 milhões de assinantes a mais.

O serviço de streaming online agora tem 213,5 milhões de assinantes pagos em todo o mundo e espera chegar a 222 milhões até o final do ano, de acordo com um comunicado divulgado nesta terça-feira (19).

"Ainda somos pequenos", comentou o grupo, "com muitas oportunidades de crescimento".

No terceiro trimestre, a Netflix faturou 7,48 bilhões de dólares, um aumento de 16% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, um pouco acima do esperado pelos analistas, de acordo com o consenso estabelecido pela FactSet.

Enquanto isso, o lucro cresceu 83%, para 1,44 bilhão de dólares, para US$ 3,19 por ação, bem acima dos US$ 2,56 esperados pelo mercado.

As ações da Netflix, perto de seu maior recorde, subiram apenas 0,36% no período, a 641,30 dólares.