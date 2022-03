Netflix testará cobrança por compartilhamento de conta

publicidade

A gigante americana do streaming Netflix anunciou nesta quarta-feira que fará testes no Chile, Costa Rica e Peru para cobrar uma taxa dos assinantes que compartilham sua conta com pessoas que moram em outras residências.

Os clientes terão que pagar uma taxa na assinatura mensal (3 dólares no Chile e na Costa Rica e 2,12 no Peru) para acrescentar até duas contas ao seu perfil.

"Sempre facilitamos para as pessoas que moram juntas compartilhar sua conta, com funcionalidades como perfis separados e transmissões simultâneas para os nossos assinantes standard e premium", ressaltou em comunicado Chengyi Long, diretora de inovação.

"Essas funcionalidades extremamente populares também criaram uma certa confusão sobre quando e como a Netflix pode ser compartilhada", explicou Chengyi. Em consequência, "as contas são compartilhadas por diferentes residências, o que afeta nossa capacidade de investir em séries e filmes de qualidade para os nossos assinantes."

O grupo californiano irá propor nos três países um serviço que permitirá a transferência de um perfil para uma nova conta, a fim de motivar os beneficiários do acesso compartilhado a criar sua própria assinatura.

Após um longo período de tolerância, a Netflix parece pronta para fechar o cerco, no momento em que seu crescimento está comprometido. A empresa, que ganhou 8,2 milhões de assinantes entre setembro e dezembro, fechou o ano com 221 milhões e enfrenta a concorrência crescente da Disney+.