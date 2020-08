Ney Matogrosso, Antonio Nóbrega e Karol Conka são destaques na agenda de lives hoje

publicidade

Além dos tradicionais shows virtuais, a programação desta quarta-feira conta com entrevistas ao vivo e live de poesia. A banda Sepultura fará um bate-papo com o artista Ney Matogrosso. Tico Santa Cruz também participa de entrevista e Antonio Nóbrega se apresenta no “Música #EmCasaComSesc”. Karol Conka fará live com o grupo Slam das Minas e a cantora Teresa Cristina segue com os shows ao vivo no Instagram. Confira a programação completa.

Sepultura convida Ney Matogrosso

Dando continuidade ao projeto “SepulQuarta”, a banda Sepultura recebe, às 16h, o artista Ney Matogrosso para uma sessão de perguntas e respostas ao vivo. A transmissão será pelo YouTube .

Tico Santa Cruz

O site Vírgula vai entrevistar hoje um dos grandes nomes do rock nacional, o cantor Tico Santa Cruz, vocalista da Banda Detonautas. Ele vai falar sobre a carreira na música e também sobre o Festival de Inverno Rio 2020. O bate-papo começa às 18h, pelo Instagram .

Antonio Nóbrega

O artista Antonio Nóbrega participa nesta quarta-feira do “Música #EmCasaComSesc”. Ele vai apresentar canções de seu álbum, “Rima”, e músicas de Gilberto Gil, Dominguinhos, Pixinguinha e Luiz Gonzaga, acompanhado do violão de 7 cordas de Edmilson Capelupi e da percussão de Leo Rodrigues. Pelo Instagram e YouTube do Sesc São Paulo, às 19h.

Slam das Minas e Karol Conka

Karol Conka fará uma live com o grupo Slam das Minas e promete “uma noite de aquecer o coração, com muito amor e poesia”. A transmissão inicia às 19h, pelo YouTube .

Teresa Cristina

A cantora Teresa Cristina segue com as lives musicais diárias. A apresentação começa a partir das 22h, pelo Instagram da artista.

*Sob supervisão de Marcos Santuario