Nick Jonas e Priyanka Chopra vão anunciar indicados ao Oscar 2021

Na próxima segunda-feira (15), serão anunciados os indicados ao Oscar 2021, o prêmio mais importante do mundo do cinema. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou que Nick Jonas e Priyanka Chopra Jonas são os escolhidos para a cerimônia de indicações.

Na apresentação, as 23 categorias serão divididas em duas partes ao longo da manhã de segunda (15). O anúncio será transmitido ao vivo no site oficial do Oscar e também nos perfis da premiação nas redes sociais.

O Oscar 2021 está marcado para acontecer no dia 25 de abril. Confira o vídeo no qual o casal conta que vai apresentar as indicações ao Oscar.