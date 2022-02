Nilton Bonder aborda dimensões do afeto em seu novo livro

publicidade

O escritor Nilton Bonder lança nesta segunda-feira, dia 28, pela Editora Rocco seu novo livro "Cabala e a arte de apreciação do afeto". Dando sequência à série Reflexos e Refrações, permeada dos ensinamentos sapienciais da Cabala, este quinto volume aborda questões relacionadas aos afetos e como os apreciamos, revelando um fascinante olhar para aspectos profundos da essência humana e suas particularidades. A obra aponta as diferenças entre existir e viver. Enquanto a condição de existir pode ser definida como o ato sobreviver e ocupar espaço no mundo, viver aponta para algo muito mais rico: a possibilidade de as relações serem experimentadas pela emoção e pelo intelecto.

O autor explica que o existir é o modo de ser dos seres inanimados, plantas e animais. Nos humanos, porém, para além de existir, a vida é composta pela dinâmica dos afetos, ou seja, a maneira com que influenciamos o mundo e vice-versa. “Tanto o existir como o viver são movidos pelo afeto, aqui definido como qualquer tipo de impacto que exercemos uns sobre os outros. Mas há uma diferença fundamental: se, para a Cabala, existir e afetar é uma condição compartilhada por qualquer corpo que habite a Terra – humanos e não-humanos, incluindo animais, vegetais e minerais –, viver e afetar é uma prerrogativa exclusivamente humana, e o motivo dessa diferença se encontra na maneira com que o afeto é experimentado”, diz Nilton Bonder.

A palavra afeto neste sentido não significa “afetuoso”, mas sim os efeitos que um ato humano produz tanto em quem o realiza quanto a quem é dirigido. Por sua vez, os afetos são constantemente objeto de apreciação, isto é, de uma avaliação calcada em valores e princípios. Nilton Bonder diz que a apreciação dos afetos produz um elemento novo: o propósito. Se antes do surgimento do ser humano os afetos capazes de gerar apenas vantagem ou desvantagem na esfera da existência, com a apreciação humana, realizada pelo encontro das emoções com o intelecto, do coração com a mente, o propósito nos insere na categoria da vida.

Com esses instrumentos de base, uma linguagem acessível e abordagem contraintuitiva, Bonder vai construindo um sistema de conceitos para situar as quatro dimensões do afeto: desejos, percepções, motivações e vínculos. Através delas, são “escaneadas” partes fundamentais da estrutura humana, sendo possível identificar processos invisíveis e imperceptíveis que respondem por nossa personalidade e individualidade. Cada momento da argumentação é ilustrado com uma história, parábola ou frase extraída da literatura rabínica, que o autor interpreta com criatividade e sutileza.

A série "Reflexos e Refrações", já conta com outros livros publicados: Cabala e a arte de manutenção da carroça: Lidando com a lama, o buraco, o revés e a escassez; Cabala e a arte do tratamento da cura: Tratando a dor, o sofrimento, a solidão e o desespero; Cabala e a arte da preservação da alegria; e Cabala e a arte de apropriação do sexo. Ao todo, serão sete volumes que unem a Cabala – ensinamentos presentes no judaísmo – com questões do dia a dia e da sociedade.

"A ideia é que os livros sejam uma série e apresentem uma estrutura sistêmica. Além do tema específico, cada título aprofunda a arquitetura da narrativa. A estrutura ganha relevância tanto quanto o conteúdo. Juntos parecem dar uma perspectiva tridimensional à narração, onde interagem leitor, narrativa e estrutura", explica Bonder. Ele é autor de "A alma imoral", obra publicada pela Rocco em 1998, com nova edição em 2008, que levanta uma série de reflexões sobre ruptura.