No "Domingo Espetacular", Luan Santana fala sobre turnê na Europa e planos da vida pessoal

publicidade

Luan Santana fala com exclusividade ao Domingo Espetacular deste final de semana, dia 29. O show que encerrou a grandiosa turnê “Luan City” pelo Brasil e Europa aconteceu em Lisboa, Portugal. Esta apresentação, na qual o cantor relembrou sucessos da carreira e trouxe também músicas do novo trabalho, será transmitida pela Record TV no sábado, 4 de fevereiro. O repórter Michael Keller esteve com o artista e conversou sobre essa turnê, o show de Lisboa e sua vida pessoal.

Um das revelações é que ele e a namorada já conversam sobre nomes dos filhos que sonham ter: “Como gosto de muito nome de menina, é mais fácil você achar. De menino é mais difícil, mas falamos de alguns. Já falamos Nicole. Luísa, porque é a junção de Luan com Isabela, né? Menino, a gente pensou em Benjamim”.

Ele também fala na entrevista do temor de voar. “Não é que eu tenha medo. Eu prefiro ir por terra”, conta Luan.

MC Beijinho ficou conhecido em todo Brasil depois de ser preso e cantar uma música, “Me libera, nega”. O Domingo Espetacular mostra por onda anda o personagem desse vídeo que viralizou. Ele hoje tem uma outra profissão, mas ainda é reconhecido: “Sempre acontece”. E revela que não gravou o tão sonhado CD, mas ainda tem esse sonho. “Umas três músicas de sucesso pra mim estava bom”, afirma.

O programa também traz uma entrevista exclusiva com Gilson Lima, o homem que cobra uma dívida de Dodô, do grupo Pixote. Por cinco anos, entre 1998 e 2003, ele diz ter trabalhado vendendo os show do grupo, mas que o cantor contratou outro empresário, Assueiro Valério Caetano, que o dispensou.

O caso ficou conhecido após Gilson espalhar cartazes com o rosto do artista que falam dessa cobrança. “Foi a forma que eu encontrei para atrair a imprensa e tornar público para o Brasil inteiro depois de vinte anos e de várias tentativas de receber do Pixote, do Dodô, do Assuero e do Zé Carlos sem êxito”, diz ele, incluindo nessa lista o segurança do artista.

Em 2009, Gilson entrou na justiça contra os três com processo por danos morais. Mas afirma que apesar de ter ganho a causa, não recebeu os R$ 90 mil a que tem direito. ”Nunca recebi um real. O que eu recebi até hoje foi ameaça”, desabafa.

Na maior cidade do país, o perigo vem de bicicleta. O Domingo Espetacular investiga a onda de furtos de celular e por que esses aparelhos se tornaram o principal alvo dos criminosos. E mostra os bastidores de um flagrante registrado em plena luz do dia: o repórter da Record TV, Marcus Guimarães se preparava pra uma entrada ao vivo quando um homem tenta pegar o seu aparelho.

O programa também destaca um golpe com milhagens que tem causado prejuízos para quem tem buscado viajar nas férias. O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar neste final de semana (29), às 19h45.