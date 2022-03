No Domingo Espetacular, Roberto Cabrini entra em prédio bombardeado na Ucrânia

publicidade

O Domingo Espetacular desta semana (20) conta com a estreia de Ari Peixoto como repórter da Record TV. Ele mostra a denúncia de que crianças estariam sendo submetidas a maus-tratos e torturas em uma creche na Zona Leste de São Paulo. O programa conversou com mães sobre o caso que repercutiu durante a semana.

Roberto Cabrini, direto da Ucrânia, apresenta novos relatos sobre o conflito com a Rússia, que já chega em sua quarta semana. O repórter conta como a guerra afeta a vida dos civis na capital Kiev. Ele também entra em um prédio bombardeado, entre uma montanha de escombros documenta também como a vida é dilacerada dentro das casas.

Na semana em que a morte de Tim Maia completa 24 anos, o programa teve acesso a uma entrevista inédita do cantor. No conteúdo, o “Síndico” detalha sua relação com Roberto e Erasmo Carlos e lembra momentos em que a amizade ficou bastante estremecida. Um desses momentos ficou famoso: Tim Maia teria pedido dinheiro a Roberto e o assessor jogou notas amassadas no chão.

O programa ainda conversa com Léo Maia, filho do músico, sobre essa relação com Erasmo e Roberto Carlos. “Sempre houve uma rivalidade muito grande. Principalmente da parte do meu pai. Eu diria assim: o rival maior sempre foi o meu pai. Meu pai é que era o cara que queria disputar”, fala Léo.

Pela primeira vez desde a morte de Marília Mendonça, a mãe da cantora abre as portas de casa e mostra que nada lá dentro foi tirado do lugar. No celular da artista, um áudio forte que ela mandou para a amiga Maraísa na madrugada do dia em que faleceu.

O Domingo Espetacular vai ao ar às 19h45. A apresentação é de Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro.