No isolamento e juntos nas lives

O Festival Isolamento Acústico Sul dá sequência na programação musical. Nesta quarta-feira, às 19h, tem o bate-papo ao vivo da cantora e compositora Dandara Manoela com Eduardo Santos, curador do festival. Na quinta, dia 10 de dezembro, às 19h, rola o Doc Show. Tudo acontece em plataforma multicanal. A cantora e compositora revela, pela pluralidade musical, o símbolo de resistência das manifestações culturais afro-brasileiras e de afirmação da mulher negra no campo artístico. Dandara circula pelo samba e pela MPB, expressando lutas e afetos subjetivos que encontram espaço na multidão.

Em 2017, Dandara venceu o prêmio da música catarinense como Melhor Cantora. No ano seguinte, lançou o CD “Retrato Falado” com 12 músicas, todas autorais, que mostram faces de um retrato que é espelho, denúncia e expressão, conquistando o Melhor Álbum do Prêmio da Música Catarinense. Recebeu a homenagem Anitas Liberta, como símbolo de resistência e pluralidade. Participou do showcase do Tum Sound Festival. O single “Meu Canto” chegou em 2019, ano no qual participou do show da Tuyo na Casa Natura Musical, em São Paulo, e recebeu a medalha Cruz e Sousa, que presta homenagem às pessoas negras ou defensores da raça negra no município de Florianópolis. Em 2020, foi a vez do lançamento do single Raiz Forte e participação em lives dos festivais internacionais Aperohit e Xiphefu, do Heineken Urban Jungle (PR), e as 100 mil reproduções no Spotify com “Minha Prece”. O acesso ao conteúdo do festival é gratuito e está no Instagram e YouTube .

O bandolinista e compositor Hamilton de Holanda convida o violonista Paulo Aragão, o maestro Jaques Morelenbaum e o contrabaixista Tony Botelho para conversarem sobre suas experiências como músicos eruditos e popular. A live será transmitida hoje, 16h, pelo canal Arte de Toda Gente no YouTube. Na 5ª edição, os músicos conversam sobre sua experiência profissional em atuar no segmento popular e erudito. O encontro faz parte da série criada em parceria pelo Programa Bossa Criativa – Arte de Toda Gente, da Funarte e da UFRJ, com o Festival de Ideias Colaborativas Nosso Bando.

Paulo Aragão é um dos mais destacados arranjadores brasileiros de sua geração, tendo trabalhado ao lado de nomes como Guinga, Francis Hime, Dori Caymmi, entre outros. É integrante e fundador do Quarteto Maogani de Violões. Morelenbaum é violoncelista, arranjador, maestro, produtor musical e compositor brasileiro. É colaborador de nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ivan Lins, Chico Buarque e outros. Botelho, com formação clássica e popular, tem atuado em shows e gravações com Paulo Moura, Gilberto Gil e Mauro Senise.