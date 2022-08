"Noite Cigana" tem música, dança e multiculturalismo

publicidade

O Plano Anual de Atividades da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), celebra, neste sábado, 27 de agosto, a cultura e a etnia cigana. A Noite Cigana acontece a partir das 19h, no foyer do Teatro Bruno Kiefer (Rua dos Andradas, 736, Centro Histórico, 6º andar da CCMQ).

A programação com entrada franca reúne uma mostra de acessórios, artigos místicos e esotéricos de produção artesanal. O multiculturalismo cigano vai estar presente nas mesas de cartomantes. Janete Delavi, descendente do povo romani, trabalha com leitura de Tarot e cartas ciganas. A Cartomante Viviane estuda há mais de uma década o Baralho Cigano Lenormand. Já a oraculista Caroline Garcia estuda as teorias junguianas e de semiologia, desde 1996, adicionando este conhecimento aos métodos de leitura do destino.

A apresentação de dança cigana acontece às 19h30min, com as bailarinas Zingara Poonce, Cíntia Marques, Jéssica Prestes e Mara Duarte. Zingara Poonce tem formação em dança flamenca e com ênfase na Rumba Catalana e na Dança Cigana Russa (Russka Roma), estilo desenvolvido entre o final do século XIX e século XX para apresentação em teatros. Cíntia Marques, professora e coordenadora do projeto de Danças Ciganas da UFRGS, também integra a Cia de Dança Flamenca La Negra. Jéssica Prestes é historiadora, educadora social, bailarina e pesquisadora de danças e cultura cigana. Trabalha com aulas de dança no Estúdio Hind Said, com pesquisa histórica em relação à etnia cigana no Coletivo Hunna - Historiadoras que Dançam, e com o curso de Aprofundamento em Cultura e Danças Ciganas para Professores, da Casa Z. Mara Duarte é bailarina de dança cigana desde 2012 e apresenta uma dança cigana do Rajastão, região do norte da Índia.

O show de música cigana com a Banda El Tendell acontece às 20h. Formado em 2004, o grupo explora o cancioneiro cigano mesclado a gêneros como a música nativista, o pop rock, o regaee e outros. A banda tem Don Lucian e Robson Mariante, nos violões e vozes, e Zingara Poonce na percursão.

A cigana Rosecler Winter faz palestra, com intérprete de Libras, às 20h30min. Pertencente à etnia cigana Sinti, cuja família veio da Alemanha para o Brasil, em 1825, radicando-se em São Leopoldo, Rosecler é graduada em Publicidade pelo Instituto Rio Branco, fundadora da Caravana Esmeralda - Grupo Cultural Cigano e gestora do Comitê de Povos e Comunidades Tradicionais do Pampa. Tem formação como Operadora de Direitos Étnicos e Coletivos dos Povos e Comunidades Tradicionais pelo Instituto Federal do Paraná e atua em congressos, workshops e feiras representando a etnia.

Noite Cigana é uma das programações do Plano Anual de Atividades realizado pela Associação dos Amigos da Casa de Cultura Mario Quintana (AACCMQ), com patrocínio do Banrisul e Lojas Renner. A Cida Cultural é responsável pelo planejamento e gestão das atividades, que contam com apoio cultural de Tintas Renner, Elite Elevadores, Stihl Ferramentas Motorizadas e Crown Embalagens Metalicas da Amazônia, e financiamento da Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo.