Noite com os últimos românticos do Sul no Opinião

O show “Os Últimos Românticos do Sul do Mundo” reúne Wander Wildner, Frank Jorge, Pata de Elefante e Gustavo Kaly nesta sexta-feira, dia 24, no Opinião (José do Patrocínio, 834), às 21h30min. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla (www.sympla.com.br). Wander Wildner, Frank Jorge, Pata de Elefante e Gustavo Kaly, contemporâneos do rock sulista, são artistas, compositores, instrumentistas que vem desbravando fronteiras com apresentações em diferentes lugares do globo. Eles são emotivos, pragmáticos, perseverantes, com doses de romantismo que cabem neste Mês dos Namorados.

A noite de romantismo se inicia com Gustavo Kaly, compositor catarinense, ex-integrante da banda Stuart e do grupo folk Os Últimos Românticos da Rua Augusta, radicado em Barcelona, atravessa o Atlântico trazendo na bagagem “Um bom motivo” e “Boas notícias”, canções há muito conhecidas no Sul do mundo. Na sequência, Wander Wildner, o eterno rei do punkbrega, apresenta músicas de seu mais recente disco, “Coração Selvagem”, além dos clássicos da carreira como “Bebendo Vinho” e “Não Consigo ser Alegre o Tempo Inteiro”.

Em seguida é a vez de Frank Jorge, que segue crendo que o belo da vida ainda está para nascer. Ele mostrará seu repertório açucarado e crocante com banda e naipe de sopros. Ele mostra músicas dos seus discos que vão desde “Carteira Nacional de Apaixonado” (2000) até “Carteira Nacional de Apaixonado - Antologia” (2021) e de suas bandas como Graforréia Xilarmônica e Os Cascavelletes, como “Vou Largar a Jovem Guarda”, “Cabelos Cor de Jambo”, “Nunca Diga” e “Amigo Punk”. Para encerrar, a Pata de Elefante com seus temas instrumentais que evocam todas as eras em atmosferas únicas, em canções como “Hey” e “Cidade Invisível”. “Os Últimos Românticos do Sul do Mundo” é formado por quatro shows que vão esquentar os corações apaixonados na noite de São João. O Opinião abre às 21h ao público.