Noite de Prova do Fazendeiro na Record TV

publicidade

Nesta quarta-feira, dia 30 de novembro, será exibida mais uma emocionante Prova do Fazendeiro, que terá influência na vivência e estratégia de jogo após a formação da roça falsa no reality show "A Fazenda", da Record TV.

No desafio, o peão que tiver mais agilidade e habilidade ao passar por uma cama de gato e resgatar cinco animais de pelúcia, vence a prova e se torna o novo dono do chapéu.

Bárbara, Deolane e Pelé disputam a prova simultaneamente. No percurso, deverá pegar as fichas com a imagem do animal que será resgatado.

O programa "A Fazenda" é apresentado por Adriane Galisteu e vai ao ar todos os dias na tela da Record TV, às 22h30min. A direção de núcleo é de Rodrigo Carelli.