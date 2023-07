Noite para o "Banquete" de Antonio Villeroy

publicidade

O cantor e compositor Antonio Villeroy faz o primeiro show público no Brasil de lançamento internacional de seu novo álbum, “Banquete”, nesta sexta, às 21h, no Teatro do Bourbon Country (av. Tulio de Rose, 80), em Porto Alegre. A turnê mundial teve início no dia 2 de junho, em Lisboa, onde Villeroy reside desde o ano passado.



No sábado passado, dia 1º, o cantor, compositor e instrumentista gaúcho de São Gabriel fez um show fechado na Pousada do Engenho, em São Francisco de Paula. De Porto Alegre, o show segue para o Rio de Janeiro (13/7) , Belo Horizonte (15/7) e São Paulo (17/7). No show desta sexta-feira, haverá participações especiais de Gelson Oliveira, Colombo Cruz, Paola Kist. Francis Hime não participará do show por questões de saúde. No roteiro do espetáculo, além das canções do novo disco, estão previstas canções dos álbuns anteriores, como “Pra Rua Me Levar”, “Entreolhares” e “Amores Possíveis”.

“Banquete” é o 14º álbum de carreira de Antonio, onde apresenta 13 canções, a maioria delas cantada em duo com artistas de diversos países, entre eles, os brasileiros Francis Hime, Gelson Oliveira e Colombo Cruz, a portuguesa Joana Amendoeira, as italianas, Mafalda Minnozzi e Chiara Civello, a francesa Marie Minet, o espanhol Pedro Guerra e a venezuelana Georgina. Inspirado no livro homônimo do filósofo grego Platão, “Banquete” reúne canções cujo tema é o amor, em suas mais diferentes formas.



O artista é um dos maiores hit makers da atualidade, com mais de 300 canções gravadas por ele próprio e cerca de 130 artistas como Ana Carolina, Belchior, Gal Costa, Ivan Lins, Maria Bethânia, Maria Gadú, Mart’nália, John Legend, Jesse Harris, entre outros. Ingressos, conforme a disponibilidade, podem ser adquiridos pelo site uhuu.com.