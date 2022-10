Nora Felder: aquela que colocou Kate Bush de volta ao topo da colina

publicidade

Uma das mais populares da plataforma Netflix, a série "Stranger Things" é também um laboratório que revive antigos sucessos do pop, graças às artes ocultas de sua coordenadora musical, Nora Felder. Ela, que trouxe um prêmio Emmy para a produção, diz que mais pessoas ouvem suas palestras agora.

Seu caso mais conhecido foi a retomada do fenômeno "Running up that hill", sucesso de 1985 da cantora britânica Kate Bush, que voltou para o topo das paradas no verão de 2022.

No dia 30 de maio, após a estreia dos primeiros episódios da quarta temporada da produção na Netflix, a composição de Kate Bush subiu no ranking de músicas ouvidas no Spotify, líder das plataformas musicais.

Os downloads da música "aumentaram em 8.700% em todo mundo", informou o Spotify.

Outras canções da cantora britânica voltaram à popularidade, com um aumento "de 1.600%" das obras baixadas.

Nora Felder é a mestre de cerimônias responsável por esse fenômeno, algo que requer mais sagacidade do que parece.

"É incrível! Sabíamos que seria especial, porque já usamos 'Should I stay or should I go' do The Clash na primeira temporada, e houve uma decolagem nos downloads", explicou Felder à AFP, em uma entrevista por telefone.

"Mas não imaginávamos que tomaria essa dimensão para Kate Bush", acrescenta ela.

Recrutada por Phil Ramone

Felder trabalhou primeiro como programadora, em um clube de Nova York. Logo depois disso, foi recrutada pelo produtor Phil Ramone para gravar artistas como Paul Simon, Sinéad O'Connor, Cyndi Lauper, ou Iggy Pop.

"As pessoas acham que basta colocar qualquer música boa", afirma Felder.

"Na realidade, coordenamos todos os aspectos que envolvem a música de um projeto. Seja a parte criativa, seja a negociação dos direitos de uma canção, ou a escolha de compositores, músicos...", detalha essa californiana, que já trabalhou na trilha sonora das séries "Californication" e "Ray Donovan".

Após chegar aos 50 anos, Felder se instalou em Los Angeles, epicentro da indústria cinematográfica.

A produtora tinha conhecimento de que Kate Bush era "muito seletiva" com a utilização de seu repertório.

"Levei muito tempo para entrar em contato com seus representantes, explicar o que representava (a música) para a história, para os personagens", relembra ela.

O que Felder não sabia, durante as negociações, era que Kate Bush assistia e era fã da série.

"Quando recebemos sua aprovação foi um grande alívio, pois essa canção contempla todas as exigências da série", acrescenta.

Flores do Metallica

Ao contrário de "Running up that hill", que já havia feito sucesso há quatro décadas atrás, a canção do grupo Metallica "Master of puppets" embarcou no efeito multiplicador após sua aparição em "Stranger Things". A obra subiu nas paradas das plataformas musicais como nunca antes.

"Esta canção combina muito com o personagem de Eddie, de que todo mundo gosta. Alguns rejeitam o metal como quem rejeita um livro sem abri-lo. Mas, graças a Eddie, os espectadores abriram o livro e amaram essa música do Metallica", contempla Felder.

Na série da Netflix, Eddie Munson aparece na quarta temporada como um jovem "metaleiro" rebelde, guitarrista de uma pequena banda e querido por quem o conhece de perto.

Em gratidão pelo sucesso de sua canção, o Metallica mandou flores e uma edição de colecionador do "Master of puppets" (título do álbum, de 1986) para a coordenadora musical, quando ela foi indicada ao Emmy.

"Agora eles me seguem nas redes sociais e, quando eu percebi, eu disse: 'ah, mas é o Metallica!'", diz Felder, que reconhece: "No que diz respeito à música, continuo sendo uma criança".