Nova adaptação de clássico de Stephen King, "Chamas da Vingança" chega aos cinemas

Os fãs que se preparem. Chega nesta quinta-feira, dia 19, às telonas a nova adaptação do clássico thriller de Stephen King, “Chamas da Vingança”, de 1980. Dirigido por Keith Thomas, com roteiro de Scott Teems e dos mesmos produtores de “O Homem Invisível”, o filme apresenta uma garota com poderes pirocinéticos extraordinários, que luta para proteger sua família e a si mesma de forças sinistras que buscam capturá-la e controlá-la.

Por mais de uma década, seus pais Andy, vivido por Zac Efron, e Vicky, encarnada por Sydney Lemmon, estão fugindo desesperados para esconder sua filha Charlie, papel interpretado pela jovem Ryan Kiera Armstrong, da agência federal The Shop. A tal agência pretende aproveitar o dom que a garota possui em criar fogo, em uma arma de destruição em massa. O pai tomou o cuidado de ensinar à garota a arte de desarmar seu poder, que é desencadeado pela raiva ou pela dor. Mas quando Charlie faz 11 anos, o fogo fica cada vez mais difícil de se controlar. Depois que um incidente revela a localização da família, um agente misterioso, Michael Greyeyes, de “Wild Indian” e “Rutherford Falls”, é enviado para caçar a família e capturar Charlie de uma vez por todas.

Esta refilmagem também é estrelada por Kurtwood Smith, de “Amityville: O Despertar” e “Hitchcock”; John Beasley, mesmo de “Uma Noite de Crime 2: Anarquia” e “A Soma de Todos os Medos”; e Gloria Reuben, de “Mr. Robot”. Outro elemento que merece destaque, além das atuações e da própria narrativa da trama é a trilha sonora. Em “Chamas Da Vingança” ela foi composta pelo lendário John Carpenter e seus colegas compositores da franquia “Halloween”, Cody Carpenter e Daniel Davies.

Estreia também “A Médium” (The Medium), de Banjong Pisanthanakun. Na história, o espectador conhecerá a história de Nin, a médium de uma pequena comunidade, e seus desafios para tentar salvar a sobrinha Mink de comportamentos estranhos . "Assustador, imprevisível e agoniante", essas são algumas das palavras usadas para descrever o longa.

A come´dia "Dog - a aventura de uma vida" traz a interação do astro Channing Tatum e a cachorra Lulu. Na comédia, ex-soldado Jackson Briggs ganha a missão de levar Lulu (pastor-belga) ao funeral de seu melhor amigo a tempo do enterro.

Filmes Nacionais

Chegando ao universo de produções feitas no Brasil, uma das principais estreias de hoje nas salas de cinema é do filme “Pureza”, dirigido por Renato Barbieri, e baseado na história real de Pureza Lopes Loyola. “Pureza” é um filme com toque de humanidade, e acompanha a vida de uma mãe desesperada que sai em busca de seu filho, Abel, desaparecido na Amazônia. O jovem saiu de casa com o sonho de conseguir um emprego de garimpeiro no estado. Tempos depois, sem receber nenhuma notícia do filho, a mãe decide tomar a iniciativa de resolver o desaparecimento do jovem com seus próprios modos e parte em busca dele, sozinha. Em meio a diversas situações humanas e sociais, Pureza acaba encontrando algo que não imaginava existir: um sistema de aliciamento e cárcere de trabalhadores rurais. Vira testemunha de fatos desumanos e registra os fatos em câmeras e depoimentos.

Outra novidade brasileira nos cinemas é “Quatro Amigas numa Fria” estrelado por Maria Flor, Fernanda Paes Leme, Micheli Machado e Priscila Assum. A trama acompanha peripécias das moças em viagem de prazer à Bariloche, na Argentina. E também chega à telona “A Felicidade das Coisas”, produção que tem direção de Thais Fujinaga e acompanha Paula (Patrícia Saravy) que, aos 40 anos, está grávida de seu terceiro filho e viaja ao litoral paulista com a família e sua mãe. Lá acontece a vivência de relacionamento familiar e o encontro com passado e futuro.