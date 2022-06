Nova exposição de Magna Sperb tem abertura nesta quinta-feira

publicidade

As esculturas em aço de Magna Sperb estarão na exposição individual Frestas, a partir desta quinta-feira, dia 9, em Novo Hamburgo. A abertura será às 19h30min, ao som de Marcia C. Hernandez e do grupo Jazzenhando. A mostra segue até o dia 9 de julho, no Hotel Swan (Av. Dr. Maurício Cardoso, 303, Hamburgo Velho, Novo Hamburgo).

A mostra tem apresentação da galerista e curadora Ana Hauschild, e apresenta 10 esculturas em aço carbono com pintura eletrostática em preto e branco. “Na obra de Magna Sperb, muitas vezes os opostos se misturam, refletindo sua personalidade forte, vibrante, mas sensível, que a inspira e emociona com a beleza das pequenas coisas do cotidiano. O simples, o sofisticado, a tensão e a leveza se entrelaçam em suas esculturas”, destaca a curadora.

As peças impressionam tanto pela simplicidade quanto pela complexidade e, principalmente, por tratarem o aço - material frio e pesado - com delicadeza e sinuosidade. Magna busca formas leves e tramadas, num misto de delicadeza e agressividade. Diferentes na dobra, no desenho, na montagem, as obras traduzem o desejo da artista de ser original e nada óbvia.

Magna Sperb é formada em Licenciatura em Desenho e Plástica, com Pós-Graduação em Artes Visuais. Cursou Especialização em Cor e Pós-Graduação em Poéticas Visuais e Processos Híbridos pela Universidade Feevale. No seu currículo, consta individuais no MARGS, no MAC, na Usina do Gasômetro, no IAB/RS e participação em mais de 150 exposições coletivas no Brasil e no exterior. Conta com obras no acervo do MARGS, do MAC/RS e do AEERGS. Suas esculturas já figuram no exterior de 15 prédios e mais de 120 coleções particulares.

PROJETO CULTURAL - A mostra segue até o dia 9 de julho, no espaço junto ao Piano-bar do Hotel Swan. A atividade integra o projeto Swan ExpoArte, uma realização do Swan Cultura que promove arte e música para o bairro Hamburgo Velho. Mais informações sobre a artista podem ser obtidas em www.magnasperb.com.br.

SERVIÇO:

Exposição FRESTAS/ MAGNA SPERB

Apresentação ANA HAUSCHILD

Abertura: 9 de junho, às 19h, seguindo até 9 de julho, no Piano-bar do Hotel SWAN NH - 9ª edição da EXPOARTE

Música MARCIA C. HERNANDEZ e participação do JAZZENHANDO

Visitação: Diariamente, até o dia 9 de julho.