Nova exposição do MuseCom conta a história do periódico “Tição”, marco na imprensa negra do RS

O Museu da Comunicação Hipólito José da Costa - MuseCom (rua dos Andradas, 959) está com a exposição “Tição: Existência e Resistência”. A mostra conta com exemplares e histórias do periódico negro “Tição”, considerado um marco na imprensa gaúcha entre o fim da década de 1970 e o início da década de 1980. Lançada em 1978, a publicação foi um instrumento de luta, resistência, contestação e autoafirmação de um grupo de pessoas que viam a necessidade de propor um meio de comunicação feito por negros e para negros. A visitação pode ser feita de segunda-feira a sábado, das 10h às 19h, até o dia 27 de janeiro de 2024.

Em seus exemplares, o periódico trazia anseios e reivindicações que demonstravam a insatisfação com a forma como a história da população negra era representada, e também com a representação dela própria naquele momento, em outras publicações e mídias. Em sua primeira edição, o editorial explica: “Tição pretende falar com a comunidade negra não só de Porto Alegre, através de uma linguagem simples e buscando um trabalho de conscientização racial, social e cultural.” E “Tição” ultrapassou mesmo fronteiras, chegando a outros estados brasileiros e a países da América Latina e da Europa. Sua última edição foi publicada em 1980.

A exposição no MuseCom “congrega valores fundamentais para o museu, como a valorização da imprensa - especialmente a produzida no Estado -, a promoção da diversidade e da livre comunicação”, avalia o diretor do MuseCom, Welington Silva. Para ele, “o Tição sempre será uma referência fundamental ao pensarmos em imprensa negra em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Uma referência ao pensarmos em alternativas de comunicação, coletividade e tudo que os meios de comunicação podem agregar na existência e resistência dos mais diversos grupos sociais”, finaliza.

“Tição: Existência e Resistência” é uma parceria entre o MuseCom e o Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), e conta com o apoio do Instituto Oliveira Silveira; da Escola de Comunicação, Artes e Design da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (FAMECOS/PUCRS); do Memória FACED/UFRGS; e da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).