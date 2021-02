Novas fases da novela ‘Gênesis’

publicidade

A novela “Gênesis”, que estreou no último dia 19 de janeiro na Record TV, apresenta sete fases. No momento, está na terceira, que aborda o episódio da construção da Torre de Babel. Na trama, a ideia ambiciosa surge do personagem Ninrode (Pablo Morais). A confusão gerada pela obra fará as pessoas não conseguirem se comunicar uma com as outras. A próxima fase, a quarta, será sobre Ur dos Caldeus. A quinta, sobre Abraão. E a sexta, sobre Jacó.

Enquanto a narrativa está sendo exibida, a Record TV tem apresentado o elenco das próximas fases. Os atores Juliano Laham e Letícia Almeida estarão na sétima e última fase da trama, que abordará José do Egito. O protagonista desta parte será interpretado por Juliano Laham. E a atriz Letícia Almeida dará vida à personagem Asenate. José é o filho amado de Jacó. Por ser muito próximo do pai, é invejado pelos irmãos e vendido como escravo. Asenate vai conhecer José e gostar dele, mas este relacionamento terá obstáculos.

“Gênesis” vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na Record TV. A novela é escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, com direção geral de Edgard Miranda.