Novidades sobre "Wandinha", "The Witcher", "Stranger Things" anunciadas no "Tudum"

O evento "Tudum", da Netflix, realizado neste sábado e ainda neste domigo, traz muitas novidades esperadas pelos fãs sobre as produções da plataforma. Os anúncios aconteceram no Pavilhão da Bienal, dentro do Parque Ibirapuera, em São Paulo, e contou com a participação de artistas conhecidos.

Confira os principais anúncios da Netflix até o momento:

Wandinha

A segunda temporada da série que conquistou o coração de uma legião de fãs também foi divulgada. "Wandinha" retorna para novos episódios e a atriz Jenna Ortega e parte do elenco gravaram um vídeo falando um pouco sobre as teorias da próxima temporada, que ainda não tem data de lançamento.

Round 6: Temporada 2

A segunda temporada da série sul-coreana que conquistou o público em 2021 retornará com novos episódios e novos personagens. Além do anúncio da segunda temporada, foram reveladas as primeiras imagens do reality show baseado na série, "Round 6: A competição" que, assim como a segunda temporada, não tem previsão de lançamento.

Elite: Anitta está na sétima temporada

A 7ª temporada da produção espanhola "Elite" contará com a participação da cantora brasileira Anitta e terá muitos dos elementos que tornaram a série famosa. A temporada está programada para ser lançada no streaming no dia 20 de outubro.

The Witcher

A terceira temporada de "The Witcher" será para a despedida de Henry Cavill. A estreia será no dia 29 de junho. A partir da quarta temporada, Liam Hemsworth (irmão de Chris Hemsworth) interpretará Geralt.

Emily em Paris

A quarta temporada de "Emily em Paris" retorna Lily Collins. Ela conta no vídeo um pouco sobre os novos episódios.

A casa de papel: com série sobre o amado personagem Berlim

Uma série derivada do sucesso espanhol “A casa de papel” terá o personagem Berlim como foco. A Netflix já divulgou um teaser da série e o ator Pedro Alonso é o anfitrião.

Stranger Things

Mais um nome confirmado para o elenco da quinta temporada: Linda Hamilton, conhecida por ter interpretado Sarah Connor no filme "O Exterminador do Futuro" (1984), "Exterminador do Futuro 2: o Dia do Julgamento" (1991) e suas outras sequências. O anúncio foi feito por Arnold Schwarzenegger, que estava no palco para falar sobre a nova temporada de "Fubar" e aproveitou para introduzir o vídeo de apresentação de sua "velha amiga" ao elenco de "Stranger Things".