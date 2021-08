Novo Hamburgo em cenas de ontem e hoje

publicidade

Um resgate de cenas urbanas em diferentes épocas do desenvolvimento da cidade de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, em contraste com o momento atual. Essa é a proposta da Mostra Fotográfica “NH: Urbano em Reconstrução”, uma iniciativa do jornalista hamburguense Rafael Petry, formado pela Universidade Feevale,

e do cineasta e mestre em Indústria Criativa Leo Peixoto. A mostra estará disponível nas redes Facebook e Instagram (@urbanoemreconstrução), a partir do dia 9 de agosto.

Por meio da técnica “Picture in Picture”, feita de forma manual, no momento da captação da imagem - e sem o uso de nenhum tipo de software gráfico - Petry retrata como eram alguns espaços urbanos da cidade no passado e como ele estão nos dias de hoje. O fotógrafo selecionou 20 cenas urbanas da rotina hamburguense, no acervo do Arquivo Público da cidade e na Fundação Schäffel. O objetivo é mostrar como Novo Hamburgo se desenvolveu e transformou ao longo das décadas.

O projeto tem produção da Convergência, produtora do cineasta Léo Peixoto, que também está assinando a direção do longa-metragem Espiral, ambientado em Novo Hamburgo. Já a pesquisa das imagens e seu contexto histórico tem a curadoria do historiador Paulo Daniel Spolier, que é professor no município e há seis anos trabalha no Arquivo Público de Novo Hamburgo.

Spolier explica que a mostra é uma excelente ferramenta de educação patrimonial e uma oportunidade da população reconstruir laços históricos com a cidade. “A seleção das imagens procurou fugir da visão tradicional da colonização alemã. Nossa pesquisa levou em consideração o desenvolvimento urbano e o consequente crescimento populacional ocorrido nas últimas décadas do século XX, que impactaram na paisagem urbana”, comenta o historiador.

As fotos incluem principalmente pontos do Centro, Hamburgo Velho, Santo Afonso e São José, onde há grande fluxo de pessoas. “São fotos de acervo, tiradas por pessoas que viviam na cidade entre os anos 20 e 80, que foram digitalizadas especialmente para a captação das novas imagens da mostra”, complementa Petry.

Para os idealizadores da mostra, a identidade de Novo Hamburgo está fortemente impactada pela mudança após a sua industrialização e crescimento das áreas de comércio e serviços.

A mostra “NH: Urbano em Reconstrução” tem financiamento do edital de Diversidade Cultural da Fundação Marcopolo. O objetivo é tornar o conceito Urbano em Reconstrução um projeto mais amplo, com novas exposiçõOKes ilustrando o desenvolvimento de outras cidades gaúchas no futuro.