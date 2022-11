Novo Hamburgo recebe a maior exposição de rua

publicidade

A maior exposição a céu aberto do Brasil em número de artistas visuais está de volta. Nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro, dezenas de artistas de Novo Hamburgo (RS) estarão transformando quase 500m² de muros do bairro Hamburgo Velho em uma grande galeria de arte, na segunda edição da intervenção urbana "Arte no Muro".

A atividade aberta ao público acontecerá das 13h às 16h, parte dela na Av. Victor Hugo Kunz e a outra metade na Rua General Osório.

“Será uma grande celebração cultural, por isso convidamos todos a participar e conhecer mais sobre a arte produzida na cidade”, diz Magna Sperb, uma das idealizadoras da ação.

A exposição ao ar livre – com 151 reproduções impressas em cartazes lambe-lambe. A proposta de intervenções artísticas contemporâneas busca democratizar a arte, formar novos públicos, mapear e difundir as Artes Visuais. O projeto é um desdobramento da Mesa de Arte na Praça (MAP), idealizada e capitaneada pelo Coletivo A4 Falando em Arte. O grupo é formado pela curadora Ana Hauschild e pelas artistas visuais Simone (Bala) Blauth e Andrea Hilgert, além de Magna. “Nosso objetivo é compartilhar as Artes Visuais com um maior número de pessoas, levar as obras à comunidade, a espaços alternativos e de grande circulação de público, democratizando o acesso e, ao mesmo tempo, promovendo a divulgação dos artistas”, resume Ana.

Diversas ações: Será aberto a partir do dia 2 de dezembro o prazo para que novos interessados se inscrevam para participar da MAP. Também serão mapeados Espaços de Ensino das Artes Visuais e Espaços Expositivos. A abrangência do projeto foi ampliada para mais cinco cidades do Vale do Sinos, envolvendo Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Ivoti e Morro Reuter. Confira detalhes no site Mesa de Arte na Praça.

Foto: Ita Kirsch