Novo Luca Guadagnino está entre as estreias de cinema

publicidade

Entre as novidades que estreiam nos cinemas hoje está "Até os Ossos", o novo filme de Luca Guandagnino, estrelado por Taylor Russel e Timothée Chalamet. A produção, baseada no romance homônimo de Camille DeAngelis, narra a história do primeiro amor de uma jovem mulher aprendendo a sobreviver à margem da sociedade, vivida por Taylor, e do intenso Lee, protagonizado pelo talentoso Timothée Chalamet, um andarilho sem amarras, branco, pobre e marginalizado. Os dois se unem numa viagem por estradas dos EUA, tendo que encarar seus passados muito traumáticos. Mas não se engane imaginando que se trata somente de uma história centrada no amor. A trama se desenvolve como mostrando ao espectador que ele está diante de uma obra visceral e embebida em sangue.

Guadagnino é o mesmo de "Me Chame pelo Seu Nome" que foi indicado ao Oscar e que tem parte do DNA brasileiro, com a produção de Rodrigo Teixeira. Nesse novo filme Guadagnino entrelaça gêneros, unindo romance e terror gore, o subgênero que apresenta cenas sanguinolentas. Exibido em primeira mão no Festival de Veneza, de onde saiu com o Leão de Prata de Melhor Direção, “Até os Ossos” reuniu a intensidade de atuação de Taylor Russell, vencedora do Prêmio Marcello Mastroianni de Melhor Jovem Atriz no Festival de Veneza 2022; e de Timothée Chalamet, aplaudido em “Me Chame pelo Seu Nome".

Outra estreia nas telonas é do saboroso "O Menu", dirigido pelo Mark Mylod, responsável por alguns dos episódios de séries de sucessos como "Succession", "Game of Thrones" e filmes como "Minority Report". Agora, Mylod trouxe os talentos de Ralph Fiennes e Anya Taylor-Joy para misturar suspense a toques ácidos de comédia com temperos muito contemporâneos. O cenário é um jantar exclusivo que reúne um grupo de clientes em uma pequena ilha americana na costa do Pacífico. A promessa é se deliciar com o talento gastronômico no aclamado restaurante Hawthorne, comandado pelo chef do momento, Julian Slowik, vivido com intensidade por Ralph Fiennes. Enquanto começa o cerimonial de viagem, acolhida e primeiras sensações à mesa, o encontro começa a tomar rumos inesperados, revelando o início de uma experiência cheia de tensão e segredos que se revelam.

A proposta cinematográfica de Mylod mistura ingredientes que, aparentemente são antagônicos, e acaba servindo uma intensa união de emoções e sentimentos vivenciados pelos personagens em cena. O filme foi apresentado no Brasil na edição 2022 do Festival de Cinema do Rio de Janeiro, e já consta na lista dos possíveis “melhores thrillers do ano”. No centro da trama está o casal Tyler (Nicholas Hoult) e Margot (Taylor-Joy) que decide participar desta experiência exclusiva, ao lado do modo conceitual de cozinhar do famoso chef Slowik. E o que parece ser um encontro de privilegiados membros da sociedade que sairão satisfeitos com uma nova experiência de vida, se transforma em caçada humana.

Entre tubarão, Natal e férias

Charlotte Wells dirige Paul Mescal e Frankie Corio em “Aftersun”, entre as outras estreias nos cinemas. Na trama, menina passa tempo com seu pai, ruma para a adolescência e revive as lembranças disso 20 anos depois. Para outros gostos tem estreia de “Tubarão: Mar De Sangue”, de James Nunn, com grupo de amigos em um fim de semana de festa e jet skis. Um acidente os leva a tentar encontrar o caminho de casa carregando um amigo ferido enquanto terríveis predadores os perseguem no mar. E tem também “Noite Infeliz”, de Tommy Wirkola, com sequestro de família milionária e Papai Noel que vem ajudar.

Diário e buscas pelo mundo

Entre as estreias de hoje está “Diário de Viagem”, documentário de Paula Kim, com a trajetória da jovem Liz que vai a um intercâmbio e retorna com transtornos alimentares. Outra novidade é “Na Rédea Curta”, de Ary Rosa e Glenda Nicácio, ambientado na periferia de Salvador, em que Júnior, de 20 anos, criado apenas pela mãe, descobre que vai ser pai e decide, a partir disso, ir atrás de seu pai. No road movie argentino “Breve História do Planeta Verde”, de Santiago Loza, três amigos encontram um alienígena deixado pela recém falecida avó de um deles.