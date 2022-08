Novo projeto artístico no muro do Goethe-Institut Porto Alegre

publicidade

Em agosto, o Goethe-Institut Porto Alegre (Rua 24 de Outubro, 112) apresenta uma nova intervenção artística no muro externo do prédio com o trabalho da artista Carla Barth. Para abordar o tema “Democracia”, estabelecido pelo Instituto para os projetos no muro em 2022, Barth inspirou-se inicialmente no livro "A Revolução dos Bichos", de George Orwell: “Representei a sociedade através dos animais ocupando espaços de expressão, de liberdade e de opinião repleto de diversidade, demonstrando o que ocorre em nossa sociedade”.

No decorrer do processo criativo, a artista deu sequência a seu estilo de desenho com destaque para as composições gráficas e figurativas e retomou personagens que já vêm aparecendo em suas produções. Neste mural, que também foi nomeado “Revolução dos Bichos”, Barth representa a sociedade através de um universo de fantasia com animais ocupando espaços de expressão, de liberdade e de diversidade.

O trabalho de Carla Barth é o 13º projeto no muro do Instituto e dá sequência ao projeto “Antagônicos”, apresentado por Diogenes Machado entre abril e julho. O projeto de intervenções artísticas no muro iniciou em 2018 e desde então ocorre de forma periódica, com diferentes artistas convidados, temáticas abordadas e técnicas utilizadas.