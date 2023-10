Novo trailer de 'The Crown' foca em sofrimento e morte de Diana; veja

publicidade

A Netflix revelou o trailer oficial da parte 1 da sexta temporada de "The Crown". A prévia mostra o drama de Diana (Elizabeth Debicki) com a pressão do público, paparazzi e imprensa após o divórcio com Charles (Dominic West).

Veja Também

No elenco estão Elizabeth Debicki (princesa Diana), Dominic West (príncipe Charles), Imelda Staunton (rainha Elizabeth 2ª), Jonny Lee Miller (John Major), Lesley Manville (princesa Margaret), Jonathan Pryce (príncipe Philip) e Senan West (príncipe William).

A sexta temporada de 'The Crown' chega à plataforma em duas partes. A primeira parte estreia em 16 novembro, enquanto a segunda chega ao catálogo da plataforma em 14 de dezembro. As outras cinco temporadas seguem disponíveis na Netflix.

Morte de Diana

Diana morreu sendo perseguida por paparazzi em motocicletas, o carro bateu em alta velocidade contra uma coluna em uma passagem subterrânea perto da Pont de l'Alma, na margem norte do rio Sena, em frente à Torre Eiffel. Em 31 de agosto de 1997.

Trailer: