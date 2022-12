"Novos Velhos Corpos 50+" faz nova apresentação neste domingo

publicidade

Após uma temporada de sucesso, em que bailarinos e coreógrafos sobem ao palco para desmistificar a ideia de que a dança é apenas para jovens, Eva Schul (74), Robson Lima Duarte (60), Eduardo Severino (59), Suzi Weber (57) e Mônica Dantas (54) retornam com o espetáculo "Novos Velhos Corpos 50+" dentro da programação do Porto Alegre em Cena. A apresentação ocorre neste domingo, às 19h, no Teatro Renascença (Erico Verissimo, 307).

Além da dança, o espetáculo tem trilha sonora ao vivo com os músicos Dora Avila (percussão), Flavio Flu (baixo), Marcelo Fornazier (guitarra) e Vasco Piva (sax) e projeções de videodanças do multiartista Alex Sernambi. A direção de cena é de Lisandro Bellotto e Cláudia Sachs. O espetáculo é um braço do projeto Novos Velhos Corpos 50+, coordenado por Suzi, bailarina, professora e pesquisadora no Departamento de Teatro e no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFRGS.

No palco uma maca, que se transforma em cena juntamente com a composição coreográfica ancorada em dança contemporânea e improvisações estruturadas. O espetáculo oferece perspectivas poéticas de modo a friccionar rótulos geracionais através das coreografias. Ao mostrar a longevidade dos corpos em movimento, acredita-se que seja possível promover imagens de arte, de esperança e de resistência. Novos velhos corpos dançantes que buscam empatia no sentido de mover, respirar e celebrar a idade do corpo. Eva Schul, afastada dos palcos nas últimas décadas pelas demandas como coreógrafa e professora, volta à cena para celebrar a dança com parcerias de amizade e de criações.

SERVIÇO:

Espetáculo Novos Velhos Corpos 50+

Quando: 4 de dezembro, domingo, 19h

Onde: Teatro Renascença| Centro Municipal de Cultura (Avenida Erico Verissimo, 307)

Ingressos antecipados: https://www.guicheweb.com.br/novos-velhos-corpos-50_19392