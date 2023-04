NU’ZS Duo apresenta releituras das canções de Chico Buarque hoje no Teatro CIEE

publicidade

O duo NU’ZS, formado pelo músico Max Silva e pela atriz Marcê Porena, apresentam o espetáculo “Chico Buarque - Um Outro Olhar” nesta quinta-feira, dis 27, às 20h30min, no Teatro CIEE (Rua Dom Pedro II, 861), bairro São João em Porto Alegre. Ingressos ver aqui.

A proposta é criar novas leituras para temas de Chico Buarque, trazendo elementos sonoros eletrônicos pouco usados em gravações da obra do compositor carioca.

Max optou por explorar a tecnologia para a criação dos novos arranjos, gravando todos os instrumentos, desde baterias a sintetizadores, que suprimem a necessidade de uma banda ao vivo. Com apenas dois artistas em cena, o show se torna minimalista e grandioso, ao mesmo tempo.

Músicas como “Tatuagem”, do álbum “Calabar”; “Sem Açúcar”, do aclamado disco ao vivo "Chico e Bethânia"; “Sob Medida” e “Olhos nos Olhos” ganham riffs de guitarra e sintetizadores. Já “O Meu Amor” é a mais pop das versões do show que está rodando o país. Outras 20 músicas também ganham nova roupagem, como “O Meu Amor” e “Folhetim”, “As Vitrines” e “Cálice”.

"Chico já foi gravado e apresentado de diversas maneiras, por diversos artistas nacionais e internacionais. A decisão de criar um Chico mais pop e ao mesmo tempo teatral tem a intenção de conectar a obra do artista a um outro público, que talvez não seja tão familiarizado com estas canções, e ainda criar outra percepção e subjetividade para os amantes da música de Chico", diz Marcê.

