O artista Kobra finaliza mural de 600 metros quadrados

O consagrado muralista Kobra postou ontem a finalização, com a sua assinatura, de um mural de 600 metros quadrados no quilômetro 44 da Rodovia Castello Branco, em São Paulo.

Ele deixou uma mensagem na sua conta no Instagram (@kobrastreetart):

“A linha da vida: Foi tão difícil 2020 que não paro de pensar sobre o tempo que perdemos. Não neste ano, por conta da pandemia — refiro-me ao tempo que já vínhamos perdendo antes, por não darmos o devido valor à família, aos amigos, aos nossos próximos. A passagem nesta vida é breve, e no mural de 600 metros quadrados que acabo de concluir aqui no quilômetro 44 da Rodovia Castello Branco, quis passar esta mensagem. Vamos perdoar mais, abraçar mais (depois de todos estarmos vacinados) e, principalmente, respeitar mais. E que 2021 seja mais leve!”.

No início do ano, Kobra já tinha criado uma pintura de grafite em homenagem às vítimas do coronavírus .

A obra mostra crianças do mundo inteiro usando máscaras contra a Covid-19, com símbolos de várias religiões: cristianismo, budismo, judaísmo, islamismo e hinduísmo. O mural pede fé na busca de cura para a doença e foi criado no ateliê dele em Itu, no interior de São Paulo.

Em publicação de abril, ele escreveu:



"Vamos vencer isto juntos, mas separados. Ou separados — por isso juntos. Nestes tempos de necessário isolamento social, é preciso ter fé. Independentemente da nossa localização geográfica, de nossa etnia e de nossa religião, estamos unidos em uma mesma oração: que Deus inspire os cientistas para que encontrem a solução para esta pandemia — e conforte nossos corações para que tenhamos forças e sigamos juntos como humanidade".



Com obras espalhadas pelo mundo, em Porto Alegre, em 2019, Kobra fez sua primeira pintura. Ele foi convidado para retratar o escritor Mario Quintana, na parede externa do prédio do Colégio Farroupilha, no bairro Três Figueiras.