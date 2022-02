'O Bom Patrão' é melhor filme do Goya em 2022; veja os vencedores

publicidade

O Prêmio Goya de 2022 teve seus vencedores divulgados na noite de sexta-feira, 12. 'O Bom Patrão' superou 'Libertad', 'Mães Paralelas', 'Maixabel' e 'Mediterráneo' como melhor filme do ano, enquanto Javier Bardem levou o prêmio de Melhor Ator como protagonista do longa, e Blanca Portillo foi considerada a melhor atriz por 'Maixabel'.

O filme de Fernando León de Aranoa, que levou como Melhor Diretor, conta a história do dono de uma empresa às vésperas da possibilidade de receber um prêmio de excelência enquanto sofre protestos por parte de alguns funcionários e se envolve com uma nova estagiária. Fernando León de Aranoa levou como Melhor Diretor. 'O Bom Patrão' recebeu ainda os prêmios Goya de Roteiro Original, Edição e Música Original.

A australiana Cate Blanchett, que estará presente como atriz e produtora em 'Manual Para Mujeres de la Limpieza', próximo filme do diretor Pedro Almodóvar, recebeu Prêmio Goya Internacional por ser "uma atriz que tem interpretado personagens inesquecíveis que já são parte de nossa memória e do nosso presente". Segundo a organização, o troféu especial foi criado para dar reconhecimento a "personalidades que contribuem para o cinema como arte que une culturas e espectadores em todo o mundo".

Aos 84 anos, José Sacristán recebeu o prêmio Goya de Honra pelos mais de 120 trabalhos que fez ao longo de sua carreira, iniciada na década de 1960.

Entre as premiações fora da Espanha, o chileno 'A Cordilheira dos Sonhos', de Patricio Guzmán, foi o vencedor na categoria de Melhor Filme Iberoamericano. O documentário chegou a ser premiado no Festival de Cannes, em 2019, e no É Tudo Verdade, em 2020, e trata sobre o país entre o governo de Salvador Allende e a ditadura de Pinochet.

Já 'Druk - Mais Uma Rodada', levou a estatueta de Melhor Filme Europeu. O longa é o favorito a vencer o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e contou com a indicação do dinamarquês Thomas Vinterberg como melhor diretor. "Fiz alguns filmes ao longo da minha carreira, mas nenhum deles significou tanto para mim como esse", afirmou em comunicado recente.

Confira abaixo a lista completa com os vencedores do Prêmio Goya em 2022:

Melhor Filme

O Bom Patrão (Fernando León de Aranoa)

Melhor Direção

Fernando León de Aranoa (O Bom Patrão)

Melhor Atriz

Blanca Portillo (Maixabel)

Melhor Ator

Javier Bardem (O Bom Patrão)

Goya de Honra

José Sacristán

Melhor Documentário

Quién Lo Impide (Jonás Trueba)

Melhor Animação

Valentina (Chelo Loureiro)

Melhor Roteiro Original

Fernando León de Aranoa (O Bom Patrão)

Melhor Roteiro Adaptado

Daniel Monzón e Jorge Guerricaechevarría (Las Leyes de la Frontera)

Melhor Filme Iberoamericano

A Cordilheira dos Sonhos/Chile (Patrício Guzmán)

Melhor Filme Europeu

Druk - Mais uma Rodada/Dinamarca (Thomas Vinterberg)

Melhores Efeitos Especiais

Pau Costa e Laura Pedro (Way Down)

Melhor Edição

Vanessa MArimbert (O Bom Patrão)

Melhor Direção de Fotografia

Kiko De La Rica (Mediterráneo)

Melhor Atriz Coadjuvante

Nora Navas (Libertad)

Melhor Ator Coadjuvante

Urko Olazabal (Maixabel)

Melhor Nova Direção

Clara Roquet (Libertad)

Melhor Canção Original

Te Espera El Mar, de María José Llergo (Mediterráneo)

Melhor Música Original

Zeltia Montes (O Bom Patrão)

Melhor Curta de Animação

The Monkey (Lorenzo Degl' Innocenti e Xosé Zapata)

Melhor Curta em Documentário

Mama (Pablo de La Chica)

Melhor Curta de Ficção

Tótem Loba (Verónica Echegui)

Prêmio Goya Internacional

Cate Blanchett

Melhor Ator Revelação

Chechu Salgado (Las Leyes de La Frontera)

Melhor Atriz Revelação

Maria Cerezuela (Maixabel)

Melhor Maquiagem e Cabelo

Sarai Rodríguez, Benjamin Pérez e Nacho Diaz (Las Leyes de La Frontera)

Melhor Direção de Produção

Albert Espel e Kostas Sfakianakis (Mediterráneo)

Melhor Direção Artística

Baiter Gallart (Las Leyes de La Frontera)

Melhor Figurino

Vinyet Escobar (Las Leyes de La Frontera)

Melhor Som

Daniel Fontrodona, Oriol Tarragó, Marc Bech e Marc Orts (Tres)