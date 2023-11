O canto da cidade de Daniela Mercury

publicidade

Daniela Mercury, que em 2023 completa quatro décadas de carreira, retorna a Porto Alegre após 17 anos, com a turnê do álbum “Baiana”, que chegou às plataformas em 2022. Comemorando também os 30 anos do clássico “O Canto da Cidade”, a Rainha do Axé sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), neste sábado, dia 4, às 21h, para uma mistura das faixas novas com os hits da sua trajetória. Os ingressos estão disponívens na Sympla.

Exaltando as raízes, a cantora mostrará ao público canções como “Mulheres do Mundo”, “Soteropolitanamente na Moral”, “Bombinha” e “Macunaíma”, que foram escritas ainda durante a pandemia e trazem para a discussão temas como a cultura brasileira, a democracia e a força feminina. Além dessas músicas, sucessos como “O Canto da Cidade”, “Batuque”, “Nobre Vagabundo” e “Rapunzel” também terão um espaço mais do que garantido no repertório.

Daniela explodiu no início dos anos 90, quando hits como “O Canto da Cidade”, “Batuque” e “Nobre Vagabundo” invadiram as rádios FM’s e os programas de TV. O sucesso nacional da baiana, ampliado pela conquista do mercado exterior, solidificou o axé como gênero musical do Brasil, fazendo com que ela recebesse o título de Rainha do Axé.