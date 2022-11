O cantor norte-americano Aaron Carter, de 34 anos, morreu sábado, dia 5

publicidade

O cantor norte-americano Aaron Carter, de 34 anos, morreu neste sábado, 5 de novembro, em Lancaster, na Califórnia. Ele foi encontrado dentro de sua casa já sem vida, segundo o site TMZ.

Um representante do cantor informou que a causa da morte está sendo investigada, noticiou a rede NBC. "Estamos extremamente tristes e chocados em confirmar a morte de Aaron Carter hoje", disse, em comunicado.

Segundo a polícia local, não há informações ou evidências de crime. Jornais da região informam que a polícia recebeu um chamado às 11h, no horário local.



Seu último álbum de estúdio, Love, foi lançado em 2018, mas desde então o músico lançou singles isolados como "Reload the Wesson", "She Just Wanna Ride" e "Blame It On Me". Carter participou de séries da TV, como Encrencas em Família, Sétimo Céu e Angie Tribeca.

Irmão do integrante do Backstreet Boys, Nick Carter, Aaron participou de diversas turnês com o grupo.

