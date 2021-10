O duelo de Ridley Scott e o terror de Myers

publicidade

Com direção e roteiro do cultuado realizador Ridley Scott e com elenco formado por Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Afleck, estreia nesta quinta-feira nos cinemas “O Último Duelo”. A obra trata de contar uma emocionante história de traição e vingança, pelos olhos do cineasta visionário, contra a brutalidade da França em pleno século 14. O épico histórico é um drama cinematográfico com roteiro instigante e que explora algumas temáticas que ainda hoje nos fazem pensar. Entre elas, o poder onipresente dos homens, a fragilidade da justiça e a força e coragem de uma mulher disposta a permanecer sozinha defendendo uma verdade.

A produção é baseada em fatos reais e procura desvendar suposições antigas sobre o último duelo sancionado pela França entre Jean de Carrouges e Jacques Le Gris. Os homens eram amigos, até que se tornaram rivais. O elemento que os separou se relaciona com o momento em que a esposa de Carrouges, Marguerite, é violentamente atacada por Le Gris, em uma acusação que ele nega. Mas ela se recusa a ficar em silêncio e acusa seu agressor, em um ato de bravura não imaginado e que acaba se tornando um desafio para aquela sociedade. O julgamento de combate que se seguiu aos acontecimentos levou ao famoso duelo do título do filme. Momento de confronto extenuante até a morte, e que colocou o destino de todos os três nas mãos de Deus. Na tela a mescla do drama e da ação.

A outra novidade nos cinemas é “Halloween Kills: O Terror Continua”, produção escrita por Scott Teems, Danny McBride e David Gordon Green, baseada em personagens criados por John Carpenter e Debra Hill. O filme da sequência ao fenômeno global de 2018, “Halloween”, dirigido pelo mesmo David Gordon Green. Estrelado pela ícone Jamie Lee Curtis o filme de 2018, foi um sucesso nas bilheterias, arrecadando mais de 250 milhões de dólares em todo o mundo, tornando-se o capítulo de maior bilheteria da franquia de quatro décadas.

“Halloween Kills: O Terror Continua” é novamente dirigido por Green e produzido por nomes que incluem John Carpenter, a própria Jamie Lee Curtis. A trama mostra que a noite de Halloween, quando Michael Myers voltou, ainda não acabou. Mas, se na obra de 2018, em plena era do #MeToo, a ideia apontava ao trauma de mulheres como a protagonista, sobreviventes alimentadas por um estresse pós traumático, agora a violência até se torna catarse.

Em “Halloween Kills”, Laurie (Jamie Lee Curtis), sua filha Karen (Judy Greer) e sua neta Allyson (Andi Matichak) se dão conta de que não conseguiram matar ao monstro mascarado Michael Myers, enjaulado e queimando no porão. Quando Michael consegue se livrar da armadilha, seu ritual de banho de sangue recomeça. A partir deste fracasso e do susto decorrente, elas acabam inspirando outras vítimas de Myers daquele povoado a unir forças e terminar com o pesadelo iniciado em 1978.

Aliás, foi naquele momento, com Jamie Lee Curtis aos 19 anos, que a franquia começou. Hoje, a atriz, que acaba de receber, no Festival de Veneza, um prêmio por sua trajetória, segue sustentando que tem “atuação eficaz” pois se assusta mesmo.