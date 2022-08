O espetáculo ‘Velha D+’ retorna a cartaz

publicidade

A peça teatral “Velha D+” será exibida hoje e amanhã, às 20h, no Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa (avenida Independência, 75). Trata-se de um monólogo com a atriz Fera Carvalho Leite (nome artístico adotado por Fernanda Carvalho Leite em 2021).

A partir do texto original de Bob Bahlis (que também dirige o espetáculo) e de inspirações em Clarissa Pinkola Estés (Ciranda das Mulheres Sábias), Naomi Wolf (O Mito da Beleza), Anne Kaupf (Como Envelhecer), Miriam Goldenberg (A Invenção de Uma Bela Velhice), Epícuro e Madonna, a peça trata de questões relacionadas ao preconceito de idade, a vida profissional x maternidade e tantas outras pressões que as mulheres sofrem ao amadurecer numa sociedade machista e idadista. A personagem se chama Ella, uma mulher que está com mais de 40 anos, num casamento que sobreviveu à pandemia e vive o luto pela perda da avó vítima da Covid-19. A protagonista vai até a casa na floresta onde foi criada pela avó e reflete sobre a perigosa distância que existe entre o que sente com a passagem do tempo e o que está de fato preparada em relação à isso.

Uma história de uma família de mulheres e um retorno ao refúgio da herança familiar a leva ao encontro com sua alma ancestral e seu espírito jovem e selvagem na busca de sua identidade e de uma bênção para ser quem ela é. Um movimento para dentro de si para então seguir adiante. Com esta curta temporada, a peça chegará à sua 50ª apresentação.