"O Exorcista: O Devoto" marca retorno de Ellen Burstyn para a franquia após 50 anos da estreia

publicidade

A Universal Pictures trouxe "O Exorcista " e volta, após 50 anos do primeiro filme da franquia. O estúdio divulgou o trailer de "O Exorcista: O Devoto", segundo capítulo da história que será uma trilogia.

A prévia, disponível abaixo, acompanha duas crianças que desaparecem e são possuídas pelo Pazuzu, o mesmo demônio que toma conta do corpo da Regan MacNeil (Linda Blair), no clássico longa de 1973.

Além do retorno da Ellen Burstyn (do original "O Exorcista") ao papel de Chris MacNeil, o filme conta com Leslie Odom Jr. (Glass Onion: Um Mistério Knives Out) e Ann Dowd (The Handmaid’s Tale) no elenco. A direção é de David Gordon Green (Halloween) e a produção é da Blumhouse.

"O Exorcista: O Devoto" chega às telonas em 13 de outubro. A Universal anunciou também que "The Exorcist: Deceiver", o segundo filme do que será uma trilogia de "Exorcista", está marcado para 18 de abril de 2025.

Sinopse oficial:

Desde a morte de sua esposa grávida em um terremoto no Haiti, há 12 anos, Victor Fielding (Leslie Odom Jr.) tem criado sua filha Angela (Lidya Jewett) sozinho. Mas quando Angela e sua amiga Katherine (Olivia Marcum) desaparecem na floresta e retornam três dias depois sem memória do que aconteceu com elas, isso desencadeia uma série de eventos que obrigará Victor a confrontar o mal e, em seu terror e desespero, buscar a única pessoa viva que testemunhou algo parecido antes: Chris MacNeil (Ellen Burstyn), uma atriz que foi para sempre alterada pelo que aconteceu com sua filha Regan cinco décadas antes.