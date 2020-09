O Festival de Cinema de Gramado começa na sexta

publicidade

A 48ª edição do Festival de Cinema de Gramado começa nesta sexta-feira e segue até o dia 26 de setembro. Devido à pandemia de Covid-19, a organização do evento decidiu manter o festival, mas adaptando-o conforme os protocolos indicados pelas autoridades de saúde. Para falar sobre isso e demais novidades desta edição multiplataforma, o jornalista, professor e editor de Cultura do Correio do Povo, Marcos Santuario, vai falar, em live hoje, às 18h, veiculada pelas redes sociais ( Facebook , Twitter e YouTube ) do jornal.

Santuario exerce a função de curador desde 2012 no Festival de Gramado. Neste ano, ele tem ao seu lado dois estreantes na função do evento serrano: Pedro Bial e Soledad Villamil. Coube ao trio a seleção de longas-metragens brasileiros e estrangeiros que estarão em competição. Desta forma, Santuario vai contar o que se pode esperar da programação fílmica deste ano, além dos artistas a serem homenageados, em tradicionais honrarias concedidas anualmente pelo festival. Estarão na live, para o bate-papo, os jornalistas Adriana Androvandi e Luiz Gonzaga Lopes, da editoria Arte & Agenda do Correio do Povo.

Em uma parceria com o Canal Brasil, os filmes em competição a serem exibidos nas sessões noturnas (a partir das 20h) serão exibidos pelo canal. Curtas e longas-metragens da Mostra Gaúcha, que na versão presencial costumavam ganhar sessões à tarde, terão exibição via streaming do Canal Brasil.

O público que assistir aos filmes também poderá participar de casa. A decisão do público mais uma vez fará parte do Festival de Gramado. É por meio do aplicativo oficial que será feita a escolha do Melhor Filme pelo Júri Popular de Curtas Brasileiros e Longas Brasileiros e Estrangeiros. Para baixar o aplicativo, basta fazer um cadastro e aguardar a liberação da votação, que estará disponível, no começo de cada sessão e ficará aberta por 24h. Além disso, a ferramenta reúne as principais informações do evento, como programação e notícias.