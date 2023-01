O Funk e o Pagode dando as tintas no Litoral Norte

publicidade

A última edição do Pop Summer Festival no Verão Maori 2023, acontece na noite deste sábado, 28 de janeiro, a partir das 22h. As atrações são o Grupo Menos é Mais e um dos maiores hitmakers do pop brasileiro, Dennis DJ. Os ingressos estão disponíveis no site da Uhuu. Mesas e camarotes podem ser reservados pelo WhatsApp (51) 99988-5075 e (51) 99595.9797.

Dennison de Lima Gomes, mais conhecido como Dennis DJ, nasceu em Duque de Caxias (RJ) em 30 de julho de 1980. O cantor, compositor, produtor e DJ tornou-se famoso ao produzir diversas faixas de artistas de funk carioca e funk melody.

Em 1995, com 15 anos e trabalhando em uma rádio comunitária, Dennis começou a se interessar na produção de músicas. Neste período, começou a gravar com alguns MCs de funk carioca da sua cidade até despertar o interesse da equipe de som Furacão 2000, que logo o contratou. Na mesma equipe, Dennis produziu muitas montagens e músicas que ficaram conhecidas nacionalmente. A primeira de sucesso do Dennis, foi "Cerol na Mão", do grupo Bonde do Tigrão. Dennis trabalhou na Furacão até 2003, até desenvolver a sua própria equipe de som, "Som do Galerão", que seria também gravadora, editora, estúdio de gravação e programa de rádio. Com a equipe Som do Galerão montada, Dennis trabalhou em bailes e casas de shows do Rio de Janeiro. O programa de rádio "Som do Galerão", desenvolvido por Dennis, esteve por seis anos no ar na Rádio Beat98 e também foi executado na BH FM. Na mesma Beat98, Dennis comandou programas, como o "Big Galerão", ao lado do DJ Marlboro e o seu atual programa, o "Baile do Dennis".

Em sua carreira, Dennis foi o produtor responsável por hits de funk carioca como "Cerol na Mão", "Um Tapinha Não Dói" e "Vai Lacraia", de MC Serginho & Lacraia. Em 2008 ganhou maior repercussão nacional quando Kelly Key lançou um remix da faixa "Super Poderosa" com a participação de Dennis, a qual se tornou uma das faixas mais tocadas no Brasil naquele ano. Em 2009, produziu a faixa "Mansão Thug Stronda", do grupo Bonde da Stronda. Em 2012, trabalhou em um dos principais hits do verão, "Louquinha", da dupla João Lucas e Marcelo. Em 2015, ele lançou o DVD "Baile do Dennis", com participação de cantores como Buchecha, MC Koringa e Nego do Borel.

Dennis lançou vários singles como autor principal, com destaque para "Quando o DJ Mandar" (com MC Tarapi e MC Neblina), "Lindona" (com MC Guimê, MC Bola e MC Nego Blue)", "Bota um Funk pra Tocar" (com MC Nego do Borel & MC Marcelly),"Diva" (com MC Marcinho e MC K9)", "Acelerada" (com MC Smith e MC Maneirinho), "A Noite Inteira" (com Naldo Benny e MC Koringa), e "Perigosa" (com MC Livinho). Em outros estilos musicais, Dennis também trabalhou com o grupo Monobloco na música "Carol" e com o cantor sertanejo Lucas Lucco na música "Se Produz".

Em 2016, Dennis lançou a canção "Malandramente", com participação dos cantores MC Nandinho e MC Nego Bam. Tornou-se o nono videoclipe mais visto no país em todo o ano, sendo o terceiro de funk, atrás de "Bumbum Granada", de MC Zaac e Jerry Smith, e "Cheia de Marra", de MC Livinho. Após o seu lançamento, a música tornou-se um meme na internet, com diversas paródias, incluindo uma em que uma parte do show do cantor Bon Jovi é executado com trechos da música. O sucesso da música fez com que os três artistas se tornassem os mais buscados na área musical do Google no Brasil, durante o ano de 2016. Em 2017, lança parceria com a dupla sertaneja Henrique & Diego no single "Malbec". Em 2020, trabalhou na faixa “Bunda Lelê”, do álbum “SÓ”, de Adriana Calcanhotto.

O Menos é Mais ganhou notoriedade nas redes com o seu Churrasquinho. Este grupo de pagode brasiliense tem mais de 6,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mais de 2,3 milhões de seguidores no Instagram e mais de 3,68 milhões no YouTube. O grupo surgiu em 2016, formado por Duzão, Gustavo Goes, Jorge Farias, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga. Entre os sucessos estão “Melhor Eu Ir”, “Pagando Mal Com Mal”, “Uber” e “Drama”. Conforme o integrante Gustavo Goes, a essência do grupo é a simplicidade. “A gente gosta de um pagode bem orgânico, bem raiz. Neste minimalismo, procuramos regravar músicas que falam de nossas referências. Temos a conexão com públicos de todas as idades.” Com letras que falam de amor e de alegria, o grupo tem muito a ver com o RS. “A gente tem um amor muito grande pelo RS. Porto Alegre foi a primeira cidade do Sul que tocamos. É um dos nossos públicos mais calorosos”, diz Goes.