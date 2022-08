O lendário rapper Eminem lança o álbum "Curtain Call 2"

publicidade

O lendário rapper Eminem disponibiliza “Curtain Call 2” nas plataformas digitais. Há quase 20 anos, ele lançou a primeira coletânea da carreira, intitulada “Curtain Call: The Hits”, com seus hits da época. Agora, com “Curtain Call 2”, o norte-americano reúne um material com seus maiores sucessos divulgados a partir do disco “Relapse”, de 2009, incluindo clássicos como a faixa “Is This Love”, com 50Cent.

O novo álbum chegou junto com uma edição limitada em box, além de discos de vinil autografados, que serão colocados à venda no site oficial do cantor.

Recentemente, Eminem divulgou o single “From The S 2 The LBC”, em parceria com Snoop Dogg. Dirigido por James Larese, o clipe ultrapassa mais de 40 milhões de views. Clipe: